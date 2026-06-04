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Un arresto ieri pomeriggio a Verona. Una donna di trentotto anni, originaria della Bulgaria, è stata fermata e arrestata con l’accusa di tentato furto all’interno di un supermercato di Corso Milano. L’episodio è stato sventato grazie alla prontezza del personale di sicurezza e all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la richiesta di intervento è giunta alla Centrale Operativa della Questura intorno alle 16.15 di ieri. Il personale addetto alla sicurezza di un supermercato di Corso Milano ha segnalato di aver sorpreso una donna mentre cercava di sottrarre un portafoglio dalla borsa di una cliente intenta a fare acquisti nel reparto profumeria.

Il modus operandi delle ladre: distrazione e complicità

Le indagini degli agenti delle Volanti, corroborate dalle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire la dinamica del tentato furto. Due donne si sono avvicinate alla vittima: mentre una la distraeva chiedendole informazioni su alcuni prodotti, l’altra ha approfittato della momentanea disattenzione per sottrarre il portafoglio dalla borsa della cliente. Subito dopo, una delle due complici è riuscita a raggiungere l’uscita e ad allontanarsi, mentre la seconda, quella che aveva materialmente commesso il furto, è stata bloccata dall’addetto alla sicurezza, che aveva seguito tutta la scena dalla postazione di controllo delle telecamere.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Grazie all’intervento tempestivo degli agenti, la donna è stata arrestata in flagranza di reato. Il portafoglio, oggetto del furto, è stato ritrovato poco dopo all’interno di un cestino della spesa abbandonato nei pressi dell’uscita del supermercato e restituito alla legittima proprietaria, che ha potuto riavere tutti i suoi effetti personali.

Identità e precedenti della donna arrestata

L’arrestata, una cittadina bulgara di trentotto anni, è risultata essere pluripregiudicata per reati contro il patrimonio. Dopo il fermo, è stata accompagnata presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa, dove ha atteso la celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Convalida dell’arresto e sviluppi giudiziari

Nel corso della giornata di oggi, il giudice ha convalidato l’arresto della donna e ha disposto il rinvio dell’udienza. Si ricorda che la responsabilità penale dell’indagata sarà definitivamente accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

IPA