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Due arresti per tentata rapina aggravata e lesioni personali nella tarda serata di ieri a Verona. Un cittadino marocchino di 20 anni e un italiano di 18 anni sono stati fermati dopo aver aggredito un gruppo di ragazzi nel tentativo di sottrarre loro un monopattino. L’episodio è stato segnalato da un magistrato veronese che ha assistito alla scena e ha prontamente allertato le forze dell’ordine, consentendo un rapido intervento.

La segnalazione decisiva di un magistrato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 23.20 quando un magistrato, trovandosi nei pressi di via XX Settembre a Verona, ha notato una lite tra alcuni giovani. Riconoscendo la potenziale pericolosità della situazione, il magistrato ha immediatamente contattato il 113 e fornito una dettagliata segnalazione alla Centrale Operativa della Questura. Questo gesto ha permesso alle Volanti di intervenire tempestivamente sul luogo dell’aggressione.

L’aggressione e il tentativo di rapina

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato i ragazzi aggrediti, che presentavano evidenti segni di violenza al volto e sul corpo. Dai primi accertamenti è emerso che il gruppo era stato avvicinato con la scusa di una richiesta di sigaretta da parte di alcuni giovani extracomunitari. Senza alcun motivo apparente, questi ultimi hanno colpito i ragazzi con calci e pugni, tentando poi di impossessarsi del monopattino di uno di loro. Il tentativo di rapina non è però andato a buon fine, grazie anche alla reazione delle vittime e al rapido arrivo delle forze dell’ordine.

L’identificazione e l’arresto dei responsabili

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, raccolti i primi elementi utili, le pattuglie hanno subito diffuso una nota di ricerca agli altri equipaggi presenti in città, indirizzando le ricerche nella direzione di fuga degli aggressori. Le descrizioni fornite dalle vittime si sono rivelate fondamentali: uno dei malviventi è stato individuato in vicolo Fontanelle San Nazaro, mentre il secondo è stato fermato poco dopo in via Terzian. Entrambi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina aggravata e lesioni personali.

Le condizioni delle vittime e le misure cautelari

I tre ragazzi aggrediti sono stati soccorsi dal personale sanitario, che ha prestato loro le prime cure per le ferite riportate durante l’aggressione. Dopo l’arresto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due giovani sono stati condotti presso la casa Circondariale di Montorio, in attesa della convalida. Oggi il giudice ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per entrambi gli indagati.

IPA