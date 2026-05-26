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La Guardia di Finanza ha arrestato un cittadino italiano residente a Bovolone, accusato di usura ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Verona su richiesta della Procura, a seguito di una denuncia presentata da una delle vittime.

Le indagini e la denuncia della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio dopo che una persona, trovandosi in gravi difficoltà economiche, si è rivolta all’indagato per ottenere un prestito. La vittima aveva richiesto 15.000 euro, impegnandosi a restituirne 30.000 euro in un’unica soluzione, in occasione della vendita di un immobile di proprietà. La sproporzione tra la somma ricevuta e quella da restituire ha fatto scattare i sospetti delle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti preliminari.

L’arresto e i sequestri

I finanzieri hanno organizzato un appostamento nei pressi dello studio notarile dove era prevista la firma del rogito. In questa occasione hanno individuato il presunto usuraio e lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Durante il controllo sono stati trovati e sequestrati documenti cartacei, denaro contante per circa 3.000 euro, uno sfollagente e un coltello a serramanico nascosti nell’auto.

L’analisi della documentazione sequestrata e gli accertamenti bancari hanno permesso di ricostruire un sistema di concessione di prestiti usurari attivo almeno dal 2020. Secondo quanto emerso, sono state ricostruite circa 14 operazioni di prestito per un totale superiore a 125.000 euro. Le somme venivano erogate a numerosi soggetti, tra cui piccoli imprenditori della ristorazione e dei pubblici esercizi, con tassi d’interesse che partivano dal 30% e arrivavano fino al 50% annuo, ben oltre i limiti di legge.

Le vittime: imprenditori e cittadini in difficoltà

Molte delle persone che si sono rivolte all’usuraio versavano in condizioni di difficoltà economica per motivi diversi: perdita del lavoro, spese impreviste per lutti familiari o cure mediche, necessità di liquidità immediata per pagare fornitori e salvare l’attività. In un caso, un imprenditore ha dovuto affrontare spese legali e di successione per il figlio coinvolto in vicende giudiziarie all’estero, mentre un altro cittadino ha chiesto aiuto dopo aver perso il lavoro a causa di un infortunio.

Nel tempo, l’indagato era diventato un punto di riferimento per chi non poteva rivolgersi ai canali ufficiali di finanziamento, spesso perché già gravato da debiti o impossibilitato a seguire le procedure bancarie. In alcuni casi erano le stesse vittime a cercare l’usuraio, in altri era lui a proporsi, dopo aver saputo delle difficoltà altrui. Una volta conquistata la fiducia, convinceva le persone a sottoscrivere prestiti con tassi fuori soglia.

Un’impresa criminale e i profitti illeciti

L’attività illecita aveva assunto i contorni di una vera e propria “impresa criminale”, tanto che l’indagato era riuscito a non dover più contare sul proprio stipendio da lavoratore dipendente. I proventi dei reati gli hanno permesso di acquistare 2 abitazioni, affittarne una terza e pagare gli alimenti alla ex coniuge. In un caso, avrebbe anche costretto un artigiano indebitato a eseguire lavori di ristrutturazione senza retribuzione.

Modalità dei prestiti e penali

Il sistema prevedeva che i prestiti venissero generalmente erogati in contanti, in una o più tranche da 5.000 euro, per eludere i controlli. Le vittime dovevano poi versare mensilmente almeno 200 euro di interessi, definiti “gratifiche”, e restituire la somma prestata entro un anno. In caso di ritardo nei pagamenti, venivano applicate penali mensili o giornaliere, che facevano lievitare il debito e rendevano impossibile estinguerlo.

Le indagini e la misura cautelare

L’incrocio dei dati bancari, dei tabulati telefonici e delle testimonianze delle vittime ha permesso ai finanzieri del Gruppo di Verona di ricostruire il quadro accusatorio, condiviso dall’Autorità Giudiziaria. Sentendosi braccato, l’indagato ha tentato di contattare alcune vittime, invitandole a non rivelare la natura usuraria dei prestiti, comportamento che ha portato all’adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le perquisizioni presso le abitazioni dell’indagato hanno portato al sequestro di ulteriori somme di denaro, per oltre 17.000 euro, considerate profitto del reato. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio tutte le operazioni di prestito e i rapporti con le vittime, grazie anche alle nuove testimonianze raccolte.

IPA