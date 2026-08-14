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Un arresto per tentata rapina impropria aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto di arma o oggetto atto ad offendere a Verona. Un cittadino ghanese di 39 anni è stato fermato nella serata di ieri dopo essere stato sorpreso a sottrarre merce da un esercizio commerciale di via dei Mutilati e aver reagito con violenza al personale di sicurezza. L’uomo, già sottoposto a misura cautelare, è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo e successivamente il giudice ha disposto la custodia in carcere.

L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20:45, quando la Centrale Operativa della Questura di Verona ha ricevuto una segnalazione da parte dell’addetto alla sicurezza di un supermercato situato in via dei Mutilati. L’uomo aveva notato un soggetto intento a sottrarre della merce e in possesso di un coltello.

Il tentativo di furto e la reazione violenta

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, il cittadino ghanese sarebbe entrato nel punto vendita e avrebbe iniziato a consumare alcuni prodotti alimentari direttamente dal reparto ortofrutta. Una dipendente, accortasi del comportamento sospetto, ha immediatamente avvisato il personale di sicurezza, che ha deciso di seguire il soggetto. Alla vista degli addetti, l’uomo ha cercato di allontanarsi rapidamente, tentando di oltrepassare le barriere antitaccheggio con la merce nascosta nello zaino.

La colluttazione e il recupero della refurtiva

L’addetto alla sicurezza è riuscito a raggiungere il sospetto, che ha reagito con violenza spingendo con forza il vigilante al petto. Nonostante la reazione aggressiva, il personale di sicurezza è riuscito a bloccarlo e a recuperare la merce sottratta, che è stata trovata integra all’interno dello zaino e restituita al supermercato.

Il coltello e l’intervento degli agenti

Durante la colluttazione, dalla borsa dell’uomo è caduto a terra un coltello da cucina. Il trentanovenne ha tentato di recuperare l’arma, ma l’addetto alla sicurezza è riuscito a impedirglielo e a mettere in sicurezza il coltello. L’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento minaccioso e intimidatorio, insistendo per rientrare in possesso dell’arma, fino a quando si è reso necessario l’intervento degli agenti delle Volanti, giunti sul posto.

La perquisizione e il sequestro dell’arma

Una volta bloccato, il cittadino ghanese è stato sottoposto a perquisizione personale dagli operatori di polizia, che hanno trovato nella tasca dei suoi pantaloni un coltello in acciaio inox, della lunghezza complessiva di circa 22 centimetri, di cui 10 centimetri di lama. L’arma è stata sequestrata.

Resistenza durante l’identificazione e precedenti

Accompagnato presso gli uffici della Questura, l’uomo ha opposto resistenza alle operazioni di identificazione, rifiutandosi di sottoporsi ai rilievi foto-dattiloscopici. Dai controlli successivi è emerso che il trentanovenne era già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, misura recentemente aggravata a causa della reiterazione di condotte penalmente rilevanti.

L’arresto e la misura cautelare

Alla luce degli elementi raccolti, il cittadino straniero – già noto alle Forze dell’Ordine e senza fissa dimora – è stato arrestato per tentata rapina impropria aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto di arma o oggetto atto ad offendere. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna. Oggi il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

IPA