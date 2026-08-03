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Due uomini di 25 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati a Verona nel corso del fine settimana per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e atti osceni. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato in seguito a due distinti interventi, avvenuti rispettivamente sabato 1° agosto e domenica 2 agosto, a seguito di segnalazioni da parte di cittadini e personale di esercizi pubblici.

Gli arresti nel fine settimana: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il primo episodio si è verificato nella tarda mattinata di sabato 1° agosto, intorno alle 12.40, in zona Borgo Roma. Il personale di un supermercato ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver sorpreso un uomo che tentava di allontanarsi dal punto vendita senza aver pagato tutta la merce prelevata dagli scaffali.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, grazie alle dichiarazioni dell’addetto alla sicurezza e alle immagini della videosorveglianza, il cittadino pakistano di 25 anni aveva occultato in tasca una confezione di prodotti dolciari e, dopo aver pagato solo una birra, aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio senza saldare il resto della spesa. Il vigilante, che aveva seguito i movimenti dell’uomo all’interno del negozio, lo ha raggiunto e, nel tentativo di fermarlo, è stato aggredito dal giovane che cercava di guadagnarsi la fuga. Nonostante le spinte ricevute, l’addetto alla sicurezza è riuscito a trattenerlo fino all’arrivo degli agenti delle Volanti.

Al termine degli accertamenti, la merce – del valore di pochi euro – è stata restituita al supermercato, mentre il giovane è stato arrestato per tentata rapina impropria.

Il secondo intervento: danneggiamenti e atti osceni in centro

Il secondo episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 2 agosto, intorno alle 16.30, quando alcuni dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico locale hanno segnalato agli agenti delle Volanti la presenza di un uomo che urtava volontariamente con la propria bicicletta gli autobus di linea in transito in una zona a ridosso del centro cittadino.

Poco dopo, i poliziotti hanno individuato un cittadino tunisino di 25 anni che, in sella a una bicicletta nera con pneumatici di grosse dimensioni, procedeva contromano verso l’auto della Polizia. Giunto nei pressi del mezzo di servizio, il giovane ha improvvisamente diretto la bicicletta contro la parte anteriore della vettura, danneggiandone il paraurti.

Subito dopo l’urto, il venticinquenne ha lasciato cadere la bicicletta e si è disteso a terra. Invitato dagli agenti a rialzarsi, incurante della presenza di numerose persone, tra cui famiglie con bambini, si è abbassato i pantaloni e la biancheria, esponendo le parti intime in pubblico. I poliziotti sono intervenuti prontamente, rivestendolo e facendolo salire sull’auto di servizio per evitare che la condotta proseguisse.

All’interno della vettura, il giovane ha iniziato a colpire ripetutamente con la testa il divisorio in plexiglas. Quando gli agenti lo hanno fatto scendere per salvaguardarne l’incolumità, ha reagito opponendo una forte resistenza e tentando di colpirli con calci e pugni. Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e atti osceni.

Accertamenti e provvedimenti successivi

Le verifiche successive, effettuate anche tramite l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno permesso di accertare che pochi minuti prima lo stesso uomo aveva danneggiato anche l’automobile di un tassista, colpendone volontariamente il paraurti anteriore. Gli agenti hanno così raccolto riscontri sui danni provocati sia al taxi sia all’auto della Polizia. La bicicletta utilizzata dal giovane è stata sottoposta a sequestro. Gli episodi si sono verificati a Verona nell’arco di due giorni.

IPA