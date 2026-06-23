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Sei persone indagate per tentata estorsione, riciclaggio e dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti a Verona il 23 giugno. Le indagini, coordinate dalla Procura scaligera, hanno portato a perquisizioni in diverse regioni italiane, coinvolgendo società riconducibili agli indagati e costituite appositamente per le attività illecite.

Le indagini e la denuncia dell’imprenditore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso il via nel novembre 2025, quando un imprenditore locale ha sporto denuncia per un tentativo di estorsione subito da due fratelli. La vicenda ruota attorno all’acquisizione di una società di logistica e servizi alle imprese con sede legale a Padova, avvenuta nel 2023. Gli indagati, pur non comparendo formalmente nell’assetto societario, avrebbero versato una quota in contanti come anticipo per l’acquisizione.

Il meccanismo delle fatture e i ruoli delle società

Attraverso la società patavina, i due fratelli sarebbero riusciti a ottenere una somma di denaro maggiorata, grazie all’emissione di fatture da parte di due società a loro riconducibili: una situata nel territorio veronese e l’altra nel casertano. Queste operazioni, secondo gli investigatori, sarebbero state finalizzate a mascherare la reale provenienza dei fondi e a giustificare movimenti di denaro per importi ingenti.

L’escalation e l’assalto alla sede

Il motivo della richiesta estorsiva sarebbe stato il tentativo dei casertani di entrare in un nuovo progetto imprenditoriale organizzato dall’imprenditore veronese. Dopo il rifiuto, sarebbe seguita la richiesta di restituzione della somma di denaro, giudicata immotivata. La situazione si sarebbe aggravata nei primi giorni di gennaio 2026, quando emissari dei casertani avrebbero messo in atto un vero e proprio “assalto” alla sede della società, con l’intervento dei Vigili del Fuoco a causa dell’attivazione della cortina fumogena dell’impianto antintrusione.

Perquisizioni in corso e accertamenti sui flussi di denaro

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, sono ancora in corso perquisizioni mirate nei confronti degli indagati e delle sedi legali e operative delle società collegate. L’obiettivo è verificare la provenienza dei fondi movimentati e ricostruire con precisione le dinamiche dei fatti contestati. Le società coinvolte risultano distribuite in varie parti d’Italia, tra cui Padova, il territorio veronese e il casertano, mentre l’ultima menzione di Verona riguarda il coordinamento delle indagini.

La posizione degli indagati

Al momento, a sei persone è stata notificata l’informazione di garanzia. Le accuse a loro carico comprendono tentata estorsione, riciclaggio e dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti. Tuttavia, si precisa che la responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

IPA