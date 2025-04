Verona, rissa nel pronto soccorso a Borgo Trento: volano stampelle e sedie. Pazienti divisi dagli infermieri

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Una rissa tra pazienti nella sala d’attesa del pronto soccorso è scoppiata nell’ospedale di Borgo Trento, quartiere di Verona. Protagonisti due uomini che, dopo un diverbio, sono venuti alle mani, come testimonia un video subito diventato virale. A far sì che l’alterco – con colpi di stampelle e l’utilizzo anche di sedie – non degenerasse è servito l’intervento di medici e infermieri.

Rissa tra pazienti a Borgo Trento, Verona

Serata movimentata in un ospedale di Verona dove giovedì 3 aprile due pazienti hanno scatenato una furiosa rissa, immortalata da alcuni video, che è stata sedata solo dall’intervento di infermieri e medici. Il tutto mentre una guardia giurata, presente in quel momento, osservava quanto stesse accadendo.

L’episodio ha indignato i sindacati dei lavoratori che hanno sottolineato come si tratti dell’ennesimo episodio di violenza tra le corsie degli ospedali e invocato un intervento più cospicuo da pare delle autorità, ree di aver messo in atto per ora solo misure di facciata.

La mappa del quartiere di Verona dov’è accaduta la rissa

La ricostruzione: ecco cos’è accaduto al pronto soccorso

Ma cos’è successo al pronto soccorso di Borgo Trento? È la serata di giovedì 3 aprile. In sala d’attesa, tra due pazienti scatta un diverbio che, dalle parole, passa ben presto alle mani.

Tra i due volano degli spintoni: uno dei pazienti casca per terra, l’altro, indietreggiando, cerca di colpirlo con una stampella, invano. I due rovesciano delle sedie presenti nelle vicinanze e, quando l’atmosfera diventa davvero pesante, intervengono gli astanti. Sono due infermieri che li dividono con l’aiuto anche di alcuni medici. Solo in un secondo momento a sedare la zuffa è la guardia giurata che era in turno in quel momento, per evitare proprio che episodi del genere possano accadere.

Un grave episodio di tensione, sfociato in violenza. Di certo, non la prima volta che ciò accada, né una novità al Pronto soccorso dell’ospedale di Verona, dove già si sono verificati fatti simili nel recente passato. Un ulteriore campanello di allarme con una peculiare caratteristica per questo episodio nel quale a fare a botte sono stati, tra di loro, due pazienti rispetto a quando, e purtroppo sono piene le cronache di questi eventi, ad essere aggrediti sono i sanitari, spesso dai parenti dei ricoverati.

Ancora violenza negli ospedali

Come detto, si tratta dell’ennesima aggressione in ospedale e in particolare in questo ospedale. A riportare questa che sta diventando una triste abitudine è Stefano Gottardi, segretario provinciale della Uil Fpl Verona che, in una nota, ha condannato quanto accaduto e invitato a fare qualcosa affinché non capiti più.

“È una situazione che conosciamo da tempo e che nessuno si decide a risolvere. Pazienti esasperati dalle lunghissime attese che perdono il controllo e a dover intervenire non sono le figure preposte alla sicurezza, ma medici, infermieri e operatori sanitari. Un paradosso che si ripete e che non possiamo più tollerare. Abbiamo denunciato più volte le gravi carenze nei servizi di vigilanza, ma ci ritroviamo ancora con personale sanitario lasciato solo a fronteggiare situazioni che nulla hanno a che vedere con la loro professione” ha ammonito.

“Serve un vero piano di sicurezza, non soluzioni di facciata. Di giorno, almeno, è presente la Polizia di Stato in divisa ma nelle ore serali e notturne il presidio scompare, e con esso ogni forma di protezione reale. Le cosiddette “guardie armate” non solo sono spesso impreparate a gestire situazioni critiche ma non servono a nulla, se non a placare qualche coscienza con una soluzione di facciata. Il personale sanitario è stanco, provato, e non può essere anche responsabile della gestione dell’ordine pubblico. La tutela dei lavoratori della sanità e dei pazienti non può essere un optional”, ha chiosato il segretario.