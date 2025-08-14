Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un noto pregiudicato calabrese per estorsione ai danni di un orologiaio veronese: la vicenda, avvenuta nei giorni scorsi a Verona, ha visto l’uomo mettere in atto il cosiddetto “cavallo di ritorno” per restituire 4 orologi di lusso scomparsi dal laboratorio dell’artigiano. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica, dopo un’indagine lampo che ha portato alla convalida della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le indagini e la denuncia dell’orologiaio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un imprenditore veronese, titolare di un laboratorio di orologeria, ha denunciato la misteriosa sparizione di 4 orologi dal valore complessivo di 60.000 euro. L’uomo si è insospettito dopo aver ricevuto la proposta di aiuto da parte di un suo conoscente calabrese, che si è offerto di “ritrovare” i preziosi orologi scomparsi.

Il sospetto è cresciuto quando il conoscente, dopo pochi giorni dalla sparizione, ha comunicato all’orologiaio di aver rintracciato i beni, ma ha aggiunto che chi li aveva trovati pretendeva il pagamento di 12.500 euro per la restituzione. Secondo quanto riferito dall’impostore, la somma sarebbe servita per “riscattare” i 4 orologi di lusso.

Il sospetto e la dinamica del “cavallo di ritorno”

L’imprenditore, insospettito dalla coincidenza, ha riflettuto sulle persone che avevano avuto accesso al laboratorio nei giorni della sparizione. L’unico ad essersi trovato nei locali era proprio il calabrese, impegnato in sopralluoghi per alcuni lavori di muratura. Questo dettaglio ha rafforzato il sospetto che l’uomo avesse approfittato della situazione per impossessarsi degli orologi e poi orchestrare la restituzione dietro richiesta di denaro, secondo la classica dinamica del reato noto come “cavallo di ritorno”.

Il “cavallo di ritorno” è una pratica criminale in cui il ladro, dopo aver sottratto un bene, si offre di restituirlo alla vittima dietro pagamento di una somma di denaro. In questo caso, la richiesta ammontava a 12.500 euro per la restituzione dei preziosi orologi.

L’operazione della Squadra Mobile

Ricevuta la denuncia, la Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile di Verona ha avviato un’indagine rapida e mirata. Gli agenti hanno organizzato un servizio di appostamento, supportato da riprese video, per cogliere il sospettato in flagranza di reato. L’operazione si è conclusa quando il cinquantacinquenne calabrese è stato sorpreso mentre riceveva 7.000 euro in contanti dall’orologiaio, come prima tranche del pagamento richiesto per la restituzione di 3 dei 4 orologi.

La consegna del denaro è stata documentata dagli investigatori, che sono intervenuti per bloccare l’uomo e recuperare la somma. L’arresto è stato immediato, grazie anche alle prove raccolte durante il servizio di osservazione e alle immagini video che hanno immortalato la consegna del denaro.

L’arresto e la misura cautelare

Questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per il pregiudicato calabrese. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, dovrà ora rispondere dell’accusa di estorsione davanti all’autorità giudiziaria.

Le indagini della Polizia di Stato hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda e di restituire almeno 3 dei 4 orologi al legittimo proprietario. Resta ancora da chiarire la sorte del quarto orologio, che non è stato recuperato al momento dell’arresto.

Il valore degli orologi e il danno economico

Gli orologi sottratti dal laboratorio dell’orologiaio avevano un valore complessivo di 60.000 euro, una cifra considerevole che testimonia la gravità del reato commesso. La richiesta di 12.500 euro per la restituzione rappresentava una somma significativa, ma comunque inferiore al valore reale dei beni, secondo la tipica logica del “cavallo di ritorno”.

Il danno economico subito dall’imprenditore sarebbe potuto essere ancora più grave se la Polizia non fosse intervenuta tempestivamente, impedendo che la somma richiesta venisse pagata per intero e che i beni venissero definitivamente sottratti.

La posizione dell’arrestato e le garanzie processuali

Come precisato dalle autorità, la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza irrevocabile. L’uomo, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, potrà difendersi nelle sedi opportune e far valere le proprie ragioni davanti al tribunale.

La vicenda mette in luce l’efficacia dell’azione investigativa della Polizia di Stato e la collaborazione tra le forze dell’ordine e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, che hanno permesso di individuare rapidamente il responsabile e di restituire parte dei beni sottratti alla vittima.

IPA