Verona, ruba in un negozio e spintona i titolari per fuggire: arrestato un 36enne per rapina impropria

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina impropria nella serata di sabato a Verona, dove un uomo di 36 anni è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre merce da un esercizio commerciale di via Mantovana. L’episodio è stato segnalato da più cittadini e ha richiesto l’intervento tempestivo delle Volanti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato accompagnato in Questura e il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo il rinvio dell’udienza al 24 giugno.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di sabato, intorno alle 18.45, quando la Sala Operativa della Questura di Verona ha ricevuto diverse segnalazioni relative a una lite in corso all’interno di un negozio situato in via Mantovana. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti rapidamente, raggiungendo il luogo indicato in pochi minuti.

Il tentativo di furto e la reazione violenta

Secondo quanto ricostruito dagli operatori, il protagonista della vicenda, un cittadino straniero di 36 anni, aveva prelevato vari articoli dagli scaffali del negozio e aveva cercato di oltrepassare le casse senza effettuare il pagamento. I titolari dell’attività, insospettiti dallo zaino voluminoso che l’uomo portava con sé, lo hanno fermato per un controllo. In un primo momento, il sospettato ha estratto spontaneamente alcuni prodotti dallo zaino, nel tentativo di convincere i presenti che il resto del contenuto fosse di sua proprietà.

Tuttavia, quando i titolari hanno insistito per verificare il contenuto dello zaino, l’uomo ha reagito con violenza, spintonando sia i proprietari sia un cliente che era intervenuto per bloccarlo. Questo comportamento ha fatto scattare l’accusa di rapina impropria, in quanto la violenza è stata esercitata per assicurarsi il possesso della merce sottratta.

L’intervento della Polizia e la restituzione della refurtiva

Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno proceduto a una perquisizione personale nei confronti del sospettato. All’interno dello zaino sono stati trovati ulteriori prodotti che erano stati sottratti indebitamente dagli scaffali del negozio. Tutta la merce recuperata è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari dell’esercizio commerciale.

L’arresto e i precedenti dell’uomo

Al termine degli accertamenti, è emerso che il trentaseienne era già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. Dopo l’arresto, l’uomo è stato accompagnato presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa, dove ha atteso, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la celebrazione del rito direttissimo nella mattinata successiva.

La decisione del giudice e i prossimi sviluppi

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto il rinvio dell’udienza al prossimo 24 giugno. L’uomo dovrà quindi rispondere delle accuse di rapina impropria davanti all’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che la responsabilità penale sarà accertata solo al termine del processo con sentenza irrevocabile.

IPA