Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 38 anni è stato arrestato per furto aggravato nel pomeriggio di ieri all’interno del centro commerciale Adigeo di Verona. Il cittadino tunisino è stato sorpreso a rubare prodotti per un valore di circa 300 euro e a tentare la fuga con la refurtiva nascosta nello zaino. L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto dalla direttrice del supermercato intorno alle 14:30, dopo che l’addetto alla vigilanza aveva fermato il sospettato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, contro la persona e spaccio di stupefacenti, è stato arrestato e denunciato anche per il possesso di arnesi atti allo scasso.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri presso il supermercato situato all’interno del centro commerciale Adigeo di Verona. La direttrice del punto vendita ha contattato la Centrale Operativa della Questura dopo aver ricevuto la segnalazione di un furto in corso. L’allarme è scattato intorno alle 14:30, quando l’addetto alla vigilanza ha notato un uomo che si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali, per poi superare le casse senza effettuare il pagamento della merce prelevata.

La dinamica del furto e il tentativo di fuga

Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti sul posto, il trentottenne tunisino si era diretto nel reparto dei superalcolici, dove aveva prelevato 4 bottiglie. Servendosi di un arnese, aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio da ciascuna bottiglia, per poi riporle nello zaino che teneva aperto all’interno del carrello. Oltre ai superalcolici, l’uomo aveva occultato nello zaino anche altri generi alimentari di varia natura, con l’intento di sottrarli senza essere scoperto.

Una volta raggiunte le casse automatiche, il sospettato ha approfittato dell’apertura della barriera da parte di un altro cliente per uscire dal supermercato senza pagare. Tuttavia, l’addetto alla vigilanza, che aveva seguito con attenzione i suoi movimenti, lo ha fermato poco dopo tra le corsie del centro commerciale, impedendogli di allontanarsi con la refurtiva.

L’arresto e il sequestro degli arnesi da scasso

Gli agenti delle Volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno preso in consegna il trentottenne e hanno proceduto a una perquisizione. All’interno dello zaino sono stati trovati i prodotti sottratti, per un valore complessivo di circa 300 euro, oltre a un tronchesino e a un coltello a serramanico. Questi strumenti, utilizzati per rimuovere i dispositivi antitaccheggio, sono stati sequestrati e hanno portato a una denuncia aggiuntiva per il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

I precedenti penali e la convalida dell’arresto

Dagli accertamenti effettuati in Questura è emerso che l’uomo era già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e spaccio di stupefacenti. Dopo l’arresto, il cittadino tunisino è stato trattenuto negli uffici della Polizia fino alla mattina successiva, in attesa del rito direttissimo. Oggi, il giudice ha convalidato l’arresto, confermando la gravità dei fatti contestati.

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Verona rappresenta un esempio di come la sinergia tra personale di sicurezza privata e forze dell’ordine possa prevenire e contrastare efficacemente episodi di furto e altri reati all’interno dei centri commerciali. Il caso sarà ora oggetto di approfondimento da parte dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare le responsabilità dell’arrestato nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.

IPA