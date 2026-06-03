Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato nella notte del primo giugno a Verona. Un cittadino straniero di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a infrangere i finestrini di due autovetture in sosta per sottrarre beni custoditi all’interno. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione di un residente, che ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente e bloccare il responsabile.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte del primo giugno, intorno alle ore 22.45, in via Fiumicello, nel capoluogo scaligero. Una chiamata al numero di emergenza ha segnalato la presenza di due soggetti intenti a perpetrare un furto su un’auto in sosta. Il richiedente, insospettito dal rumore di vetri infranti, si è affacciato dal balcone della propria abitazione e ha notato due individui che armeggiavano vicino a un veicolo parcheggiato. Mentre uno dei due si è allontanato, l’altro ha continuato a rovistare all’interno dell’auto.

L’arresto in flagranza e la perquisizione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti delle Volanti sono giunti rapidamente sul posto, sorprendendo il sospettato ancora intento a frugare nell’autovettura. Il soggetto è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione. Durante il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un martelletto frangivetro di colore rosso, utilizzato per infrangere i vetri delle auto. Inoltre, l’uomo aveva con sé una busta contenente capi di abbigliamento e altri indumenti, ritenuti provento del furto.

Il secondo veicolo danneggiato e la restituzione della refurtiva

I successivi accertamenti hanno permesso agli agenti di individuare, poco distante, un secondo veicolo danneggiato con modalità analoghe: anche in questo caso erano stati infranti i finestrini. I proprietari delle auto, giunti sul posto, hanno potuto constatare il danneggiamento dei loro mezzi e riconoscere come propri i capi d’abbigliamento sottratti, che sono stati loro restituiti in sede di querela.

Le misure cautelari e i precedenti dell’arrestato

L’uomo fermato, un cittadino straniero di 46 anni, è risultato già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina. Al momento dell’arresto era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Verona e alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore di Verona, con divieto ai sensi dell’art. 3, comma 4, D. Lgs. 159/2011.

Le accuse e la procedura giudiziaria

L’arrestato è stato accompagnato in Questura e, al termine delle formalità di rito, dichiarato in stato di arresto per furto aggravato continuato in concorso con persona rimasta ignota. Inoltre, essendo stato trovato in possesso del frangivetro, il 47enne è stato anche denunciato per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione, ai sensi dell’art. 76, comma 3 D. Lgs. 159/2011.

L’udienza di convalida e le nuove disposizioni

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il cittadino straniero è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona.

IPA