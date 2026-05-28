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Un arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio nella serata di ieri a Verona. Un cittadino marocchino di 34 anni è stato fermato nei pressi di un centro scommesse in via Albere, dove era in corso un servizio di controllo mirato al contrasto dello spaccio di droga nella zona.

Operazione della Polizia: i fatti secondo la fonte ufficiale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 21:45 di ieri. Gli agenti delle Volanti, impegnati in un’attività di pattugliamento, hanno notato tre uomini che, alla vista della pattuglia, si sono dati alla fuga in direzioni opposte. L’attenzione degli operatori si è concentrata su uno di loro, sorpreso mentre tentava di nascondere un involucro tra i cespugli nei pressi del centro scommesse di via Albere.

Il rinvenimento della droga e la perquisizione

Durante le verifiche, i poliziotti hanno recuperato un fazzoletto accartocciato nascosto tra gli arbusti. All’interno sono stati trovati circa 4,29 grammi di cocaina, già suddivisi in sei dosi pronte per la vendita, e circa 9,70 grammi di hashish. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire sull’uomo anche una piccola quantità aggiuntiva di hashish e la somma di 90 euro in contanti, suddivisa in banconote di diverso taglio.

L’arresto e le misure cautelari

Al termine degli accertamenti, il trentaquattrenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso gli Uffici della Questura in attesa del rito direttissimo.

La decisione del giudice

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona.