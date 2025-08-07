Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e numerosi sequestri il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri a Verona, dove un cittadino nigeriano di quasi 33 anni è stato fermato in via Gaspare del Carretto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione giunta tramite l’applicazione Youpol, che ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente e sorprendere il sospettato in flagranza di reato.

La segnalazione anonima e l’intervento immediato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 17:30 di ieri, quando un residente della zona di via Gaspare del Carretto ha assistito a uno scambio sospetto tra due individui. L’uomo, insospettito dalla scena, ha utilizzato l’app gratuita Youpol per inviare in tempo reale una fotografia dell’accaduto direttamente alle forze dell’ordine. Grazie a questa segnalazione, la Centrale Operativa ha potuto allertare immediatamente le Volanti, che si sono recate sul posto in pochi minuti.

L’identificazione e il controllo sul posto

Gli agenti, giunti sul luogo indicato, hanno individuato senza difficoltà il soggetto immortalato nella foto. L’uomo, un cittadino nigeriano regolare sul territorio nazionale e senza precedenti penali, è stato sottoposto a un controllo approfondito. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire oltre 20 dosi di cannabis, occultate in vari punti: all’interno del portafoglio, nelle tasche, in una custodia porta occhiali e persino dentro un guanto nero custodito in un borsello. Oltre alla droga, sono stati trovati un grinder, diversi involucri di plastica trasparente, un coltellino multiuso, due cellulari e quasi 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione domiciliare e i nuovi ritrovamenti

Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo, situata a Castel d’Azzano. All’interno del salotto sono state scoperte ulteriori quantità di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento delle dosi. Ma la scoperta più significativa è avvenuta con il rinvenimento di quasi 2000 compresse di farmaci e psicofarmaci detenuti illegalmente. In altre stanze della casa, la polizia ha trovato anabolizzanti, siringhe, tre tablet, un computer e ventidue telefoni cellulari. Il trentatreenne non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza di tutto il materiale sequestrato.

I reati contestati e le conseguenze

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stato denunciato per ricettazione, porto di armi od oggetti atti ad offendere e per utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, reato contestato per la presenza degli anabolizzanti. Tutti i materiali rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.

L’udienza di convalida e le prossime fasi

Il cittadino nigeriano ha trascorso la notte presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Questa mattina è comparso davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto. L’indagine prosegue per chiarire la provenienza dei numerosi dispositivi elettronici e dei farmaci sequestrati, nonché per accertare eventuali collegamenti con altre attività illecite nella zona di Verona.

IPA