Verona, si fingono poliziotto e magistrato per rubare i gioielli a una donna: il colpo a colpo a Borgo Trento
Due trentenni arrestati a Verona per truffa: gioielli sottratti a una donna con lo schema del finto poliziotto. Refurtiva recuperata.
Due trentenni italiani sono stati arrestati a Verona per truffa ai danni di una donna residente nel quartiere Borgo Trento. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile scaligera, è stata portata a termine nel pomeriggio di ieri. Gli arrestati, originari del basso Lazio e residenti nel casertano, sono stati individuati subito dopo la consumazione del reato e trovati ancora in possesso della refurtiva, composta da gioielli di grande valore economico e affettivo.
Le indagini e il modus operandi dei truffatori
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nel quartiere residenziale di Borgo Trento, dove la vittima, una donna veronese, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è finto appartenente alle Forze dell’Ordine. Il malvivente ha sostenuto che un familiare anziano della donna fosse coinvolto in un grave reato, inducendo così la vittima a uno stato di forte preoccupazione.
Per rendere il raggiro ancora più credibile, nella conversazione è intervenuto un secondo complice, che si è presentato come magistrato. I due hanno sfruttato la crescente ansia della donna per convincerla a raccogliere tutti i gioielli presenti in casa, con la scusa di un presunto confronto probatorio urgente.
La dinamica della truffa: il finto incaricato e la sottrazione dei gioielli
Seguendo uno schema ormai consolidato, i truffatori hanno tenuto occupate sia la linea fissa che il cellulare della vittima, impedendole così di chiedere aiuto o di contattare il familiare coinvolto. Poco dopo, uno dei due si è presentato presso l’abitazione della donna, qualificandosi come incaricato del Tribunale. In pochi minuti, ha raccolto i monili e si è allontanato rapidamente.
Il bottino, composto da anelli, collane e gioielli d’oro e diamanti, aveva un valore di diverse migliaia di euro e rappresentava per la vittima anche un elevato valore affettivo.
L’intervento della Polizia e il recupero della refurtiva
Gli investigatori della Squadra Mobile, impegnati in un servizio specifico di contrasto alle truffe contro il patrimonio, sono riusciti a individuare e bloccare i due responsabili subito dopo la consumazione del reato. Il primo ad essere fermato è stato l’esecutore materiale della truffa, seguito a breve distanza dal complice che svolgeva il ruolo di palo.
La refurtiva è stata recuperata interamente e restituita alla legittima proprietaria presso gli uffici della Questura, dopo la formale individuazione dei responsabili da parte della vittima.
Gli arrestati e le misure adottate
I due trentenni, cittadini italiani originari del basso Lazio e residenti nel casertano, sono stati condotti presso la casa circondariale di Verona Montorio, dove rimangono a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente. La Polizia di Stato ha sottolineato che la responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo al termine del giudizio, con sentenza definitiva.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.