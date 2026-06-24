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Verona, si fingono poliziotto e magistrato per rubare i gioielli a una donna: il colpo a colpo a Borgo Trento

Due trentenni arrestati a Verona per truffa: gioielli sottratti a una donna con lo schema del finto poliziotto. Refurtiva recuperata.

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Due trentenni italiani sono stati arrestati a Verona per truffa ai danni di una donna residente nel quartiere Borgo Trento. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile scaligera, è stata portata a termine nel pomeriggio di ieri. Gli arrestati, originari del basso Lazio e residenti nel casertano, sono stati individuati subito dopo la consumazione del reato e trovati ancora in possesso della refurtiva, composta da gioielli di grande valore economico e affettivo.

Le indagini e il modus operandi dei truffatori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nel quartiere residenziale di Borgo Trento, dove la vittima, una donna veronese, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è finto appartenente alle Forze dell’Ordine. Il malvivente ha sostenuto che un familiare anziano della donna fosse coinvolto in un grave reato, inducendo così la vittima a uno stato di forte preoccupazione.

Per rendere il raggiro ancora più credibile, nella conversazione è intervenuto un secondo complice, che si è presentato come magistrato. I due hanno sfruttato la crescente ansia della donna per convincerla a raccogliere tutti i gioielli presenti in casa, con la scusa di un presunto confronto probatorio urgente.

La dinamica della truffa: il finto incaricato e la sottrazione dei gioielli

Seguendo uno schema ormai consolidato, i truffatori hanno tenuto occupate sia la linea fissa che il cellulare della vittima, impedendole così di chiedere aiuto o di contattare il familiare coinvolto. Poco dopo, uno dei due si è presentato presso l’abitazione della donna, qualificandosi come incaricato del Tribunale. In pochi minuti, ha raccolto i monili e si è allontanato rapidamente.

Il bottino, composto da anelli, collane e gioielli d’oro e diamanti, aveva un valore di diverse migliaia di euro e rappresentava per la vittima anche un elevato valore affettivo.

L’intervento della Polizia e il recupero della refurtiva

Gli investigatori della Squadra Mobile, impegnati in un servizio specifico di contrasto alle truffe contro il patrimonio, sono riusciti a individuare e bloccare i due responsabili subito dopo la consumazione del reato. Il primo ad essere fermato è stato l’esecutore materiale della truffa, seguito a breve distanza dal complice che svolgeva il ruolo di palo.

La refurtiva è stata recuperata interamente e restituita alla legittima proprietaria presso gli uffici della Questura, dopo la formale individuazione dei responsabili da parte della vittima.

Gli arrestati e le misure adottate

I due trentenni, cittadini italiani originari del basso Lazio e residenti nel casertano, sono stati condotti presso la casa circondariale di Verona Montorio, dove rimangono a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente. La Polizia di Stato ha sottolineato che la responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo al termine del giudizio, con sentenza definitiva.

Polizia repertorio IPA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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