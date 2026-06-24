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Due trentenni italiani sono stati arrestati a Verona per truffa ai danni di una donna residente nel quartiere Borgo Trento. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile scaligera, è stata portata a termine nel pomeriggio di ieri. Gli arrestati, originari del basso Lazio e residenti nel casertano, sono stati individuati subito dopo la consumazione del reato e trovati ancora in possesso della refurtiva, composta da gioielli di grande valore economico e affettivo.

Le indagini e il modus operandi dei truffatori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nel quartiere residenziale di Borgo Trento, dove la vittima, una donna veronese, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è finto appartenente alle Forze dell’Ordine. Il malvivente ha sostenuto che un familiare anziano della donna fosse coinvolto in un grave reato, inducendo così la vittima a uno stato di forte preoccupazione.

Per rendere il raggiro ancora più credibile, nella conversazione è intervenuto un secondo complice, che si è presentato come magistrato. I due hanno sfruttato la crescente ansia della donna per convincerla a raccogliere tutti i gioielli presenti in casa, con la scusa di un presunto confronto probatorio urgente.

La dinamica della truffa: il finto incaricato e la sottrazione dei gioielli

Seguendo uno schema ormai consolidato, i truffatori hanno tenuto occupate sia la linea fissa che il cellulare della vittima, impedendole così di chiedere aiuto o di contattare il familiare coinvolto. Poco dopo, uno dei due si è presentato presso l’abitazione della donna, qualificandosi come incaricato del Tribunale. In pochi minuti, ha raccolto i monili e si è allontanato rapidamente.

Il bottino, composto da anelli, collane e gioielli d’oro e diamanti, aveva un valore di diverse migliaia di euro e rappresentava per la vittima anche un elevato valore affettivo.

L’intervento della Polizia e il recupero della refurtiva

Gli investigatori della Squadra Mobile, impegnati in un servizio specifico di contrasto alle truffe contro il patrimonio, sono riusciti a individuare e bloccare i due responsabili subito dopo la consumazione del reato. Il primo ad essere fermato è stato l’esecutore materiale della truffa, seguito a breve distanza dal complice che svolgeva il ruolo di palo.

La refurtiva è stata recuperata interamente e restituita alla legittima proprietaria presso gli uffici della Questura, dopo la formale individuazione dei responsabili da parte della vittima.

Gli arrestati e le misure adottate

I due trentenni, cittadini italiani originari del basso Lazio e residenti nel casertano, sono stati condotti presso la casa circondariale di Verona Montorio, dove rimangono a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente. La Polizia di Stato ha sottolineato che la responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo al termine del giudizio, con sentenza definitiva.

IPA