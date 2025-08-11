Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fatti di corruzione di minorenne e atti osceni in luogo pubblico sono stati contestati a un giovane di 27 anni di origine pakistana, arrestato sabato mattina nel parco Achille Forti di Verona. L’uomo è stato sorpreso dalla Polizia mentre si masturbava davanti a diversi minorenni e adulti. L’episodio è stato segnalato da una madre che si trovava nel parco con il figlio. L’arresto è stato convalidato dal giudice nella mattinata successiva.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella mattinata di sabato, quando una madre, allarmata da quanto stava accadendo nel parco Achille Forti in via Caperle, ha contattato la Centrale Operativa della Questura di Verona. La donna ha riferito la presenza di un giovane che, senza alcun pudore, si stava masturbando davanti a alcuni bambini e adulti, tra cui il proprio figlio di 4 anni.

L’arrivo delle Volanti e l’identificazione del sospetto

Ricevuta la segnalazione intorno alle 10.00, le Volanti si sono precipitate sul posto. Gli agenti hanno individuato rapidamente il soggetto descritto, che nel frattempo si stava allontanando con la cerniera dei pantaloni ancora aperta. Gli operatori sono riusciti a fermarlo immediatamente, impedendo che si dileguasse dal parco.

La ricostruzione dei fatti: atti osceni davanti a minori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane, seduto su una panchina del parco, si era abbassato pantaloni e mutande, iniziando a masturbarsi a poca distanza dalla donna che aveva lanciato l’allarme e dal suo bambino di 4 anni. Altri bambini e adulti erano presenti nell’area verde e hanno assistito alla scena. Un uomo si è avvicinato al ventisettenne, ma quest’ultimo ha continuato nel suo comportamento senza mostrare alcun segno di imbarazzo, anzi, con un atteggiamento quasi compiaciuto.

L’arresto e le accuse

Il giovane è stato condotto presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa, dove sono state espletate le formalità di rito. Gli agenti delle Volanti, informato il Pubblico Ministero di turno, hanno proceduto all’arresto del ventisettenne pakistano per corruzione di minorenne e atti osceni in luogo pubblico. La gravità dei fatti e l’atteggiamento tenuto dal soggetto hanno portato le autorità a ritenere che sussistesse una particolare pericolosità.

La convalida dell’arresto

Questa mattina, il giovane è stato portato davanti al Giudice, che ha convalidato l’arresto. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i frequentatori del parco e tra i residenti della zona, che chiedono maggiore sicurezza e controlli nelle aree pubbliche frequentate da famiglie e bambini.

Le reazioni della comunità e le misure di prevenzione

L’accaduto ha suscitato sdegno e preoccupazione nella comunità locale. Molti genitori hanno espresso la loro inquietudine per la sicurezza dei propri figli nei parchi cittadini. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di segnalare tempestivamente episodi sospetti e hanno assicurato un rafforzamento dei controlli nelle aree verdi di Verona.

