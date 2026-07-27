Verona, sorpresi a scappare a fari spenti dalla zona industriale con 10mila euro di rame: due arrestati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini rumeni sono stati arrestati nella notte a Verona con l’accusa di furto aggravato in concorso, dopo essere stati sorpresi dalla Polizia di Stato mentre tentavano di allontanarsi da un’azienda dove erano stati appena asportati cavi in rame per un valore stimato di 10.000 euro. L’operazione è stata condotta grazie a una segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Questura e ha portato anche al sequestro di attrezzi da scasso e veicoli riconducibili al gruppo criminale. L’arresto è stato convalidato dal giudice, mentre proseguono le indagini per individuare altri complici.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle Volanti è scattato intorno alle 01:10 di oggi, quando una segnalazione ha allertato la Centrale Operativa della Questura di Verona circa un probabile furto in corso presso un’azienda situata in strada delle Trincee.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto e hanno notato un’autovettura con targa straniera, l’unica in transito nella zona, che si stava allontanando a fari spenti. Dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato bloccato. A bordo si trovavano due uomini, rispettivamente di 23 anni e 36 anni, entrambi originari della Romania, che si sono mostrati particolarmente nervosi e non hanno saputo giustificare la loro presenza nell’area industriale.

Il materiale sequestrato

La perquisizione dell’auto ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di cavi in rame, appena sottratti dall’azienda, oltre a numerosi attrezzi utilizzati per il taglio e lo scasso, come tronchesi e cutter. Tutto il materiale, insieme all’autovettura, è stato posto sotto sequestro dagli agenti intervenuti.

Il tentativo di fuga di altri complici

Nel frattempo, altri equipaggi della Polizia hanno raggiunto l’azienda colpita dal furto e hanno sorpreso due soggetti vestiti di nero mentre si allontanavano dopo aver scavalcato la recinzione dello stabilimento. I due sono riusciti a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce nonostante le ricerche immediate nell’area circostante.

Ulteriori accertamenti e sequestri

Le indagini svolte nelle vicinanze hanno permesso di individuare altri due veicoli con targa rumena, ritenuti riconducibili al furto appena commesso e ai presunti componenti del gruppo criminale. All’interno dei mezzi, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati ulteriori strumenti da scasso, documenti, telefoni cellulari e denaro contante, tutto sottoposto a sequestro.

La denuncia e la stima del danno

La responsabile dell’azienda ha formalizzato la denuncia, confermando l’asportazione di un ingente quantitativo di cavi in rame, per un danno economico stimato in circa 10.000 euro. Questo dato ha rafforzato l’ipotesi investigativa della Polizia circa la gravità e la premeditazione del furto.

Gli arresti e le indagini in corso

Al termine degli accertamenti, i due cittadini rumeni – entrambi senza fissa dimora – sono stati arrestati per furto aggravato in concorso con persone rimaste ignote e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuti presso gli uffici di Lungadige Galtarossa in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Oggi il giudice ha convalidato gli arresti.

IPA