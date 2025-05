Verona, spaccio e furti in pieno centro: in Piazza Bra trovati con Rivotril, hashish e tre smartphone rubati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre giovani sono stati arrestati a Verona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e furto aggravato. L’operazione della Polizia di Stato si è svolta ieri sera in Piazza Bra, dove i ragazzi sono stati trovati in possesso di centinaia di pastiglie di Rivotril e Lyrica, oltre a tre cellulari rubati.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i tre giovani, un ventiduenne, un ventiquattrenne e un trentatreenne, tutti cittadini marocchini irregolari, sono stati fermati dopo una segnalazione di furto avvenuta in Piazza Vittorio Veneto. Un anziano è stato derubato del suo smartphone mentre era seduto su una panchina con la moglie.

La dinamica del furto

Un passante ha assistito alla scena e ha fornito una descrizione dettagliata dei malviventi. Grazie a queste informazioni e alla geolocalizzazione del telefono rubato, gli agenti sono riusciti a rintracciare i sospetti nei giardini di Piazza Bra.

Il controllo e gli arresti

Durante il controllo, il ventiduenne è stato trovato in possesso dello smartphone rubato, di altri due telefoni rubati, di una dose di hashish e di più di cento pastiglie di Rivotril. Nel frattempo, nello zaino del ventiquattrenne sono state scoperte più di trecento compresse di Rivotril e numerose pastiglie di Lyrica, insieme a una modica quantità di hashish e denaro contante. Infine, nel calzino del trentatreenne sono stati rinvenuti diversi involucri di hashish.

Conclusione delle indagini

Al termine degli accertamenti, i tre giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, il ventiduenne e il trentatreenne sono stati denunciati per il furto dello smartphone, e il più giovane è stato denunciato anche per ricettazione per il possesso degli altri due cellulari rubati. Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

Fonte foto: IPA