Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per violazione del divieto di avvicinamento è stato effettuato ieri pomeriggio a Verona, dove un uomo di quarantanove anni è stato fermato dalla Polizia di Stato. L’intervento è stato reso possibile grazie al braccialetto elettronico, che ha segnalato la sua presenza nei pressi della persona offesa, nonostante il divieto imposto dalle autorità.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando il sistema di controllo elettronico ha rilevato che il soggetto, già sottoposto a una misura cautelare, si era avvicinato troppo alla vittima.

L’allarme del braccialetto elettronico

Il braccialetto elettronico, applicato all’uomo solo il giorno precedente in sostituzione degli arresti domiciliari, ha lanciato l’allarme intorno alle ore 15.00. Il dispositivo ha segnalato la presenza del quarantanovenne a una distanza molto ridotta dalla persona offesa, contravvenendo così alle prescrizioni imposte dal giudice.

L’intervento della Polizia

Ricevuta la segnalazione, gli agenti delle Volanti sono intervenuti tempestivamente e hanno rintracciato l’uomo nel centro cittadino, dove si trovava insieme a un amico. La posizione rilevata era di circa 280 metri dall’abitazione della vittima, distanza che rappresentava una chiara violazione delle restrizioni imposte.

Le conseguenze dell’accaduto

Al termine delle verifiche, il quarantanovenne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo era già sottoposto a misura cautelare per il reato di atti persecutori, e il braccialetto elettronico era stato applicato proprio per monitorare il rispetto del divieto di avvicinamento.

La precisazione sulla responsabilità penale

Le autorità hanno sottolineato che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata soltanto al termine del processo, con una sentenza penale irrevocabile, come previsto dalla legge.

Il contesto dell’operazione

L’episodio mette in evidenza l’importanza dei dispositivi elettronici di controllo nel garantire la sicurezza delle persone vittime di atti persecutori. In questo caso, la tecnologia ha permesso un intervento rapido da parte delle forze dell’ordine, che hanno potuto prevenire possibili conseguenze più gravi.

Conclusioni

L’arresto avvenuto a Verona rappresenta un esempio di come la collaborazione tra tecnologia e attività delle forze dell’ordine possa contribuire alla tutela delle vittime e al rispetto delle misure cautelari imposte dalla magistratura.

IPA