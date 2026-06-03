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Un arresto per furto aggravato nella notte nel centro storico di Verona. Un cittadino veronese di 54 anni è stato fermato dagli agenti dopo essersi introdotto in un bar, danneggiando la porta d’ingresso e tranciando i lucchetti di sicurezza, con l’intento di rubare alcolici, bibite e denaro contante.

Il blitz della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 3.45 di notte, durante un servizio di controllo del territorio effettuato dalle Volanti nei pressi di Corso Castelvecchio, nel cuore di Verona. Gli agenti, giunti nella zona, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di fuggire rapidamente, cercando di nascondere il volto con la giacca.

La segnalazione decisiva di un residente

Nel frattempo, un residente della zona ha segnalato alle forze dell’ordine che l’uomo si era appena reso responsabile di un furto ai danni di un esercizio commerciale. Il cittadino, svegliato da un rumore metallico, si è affacciato alla finestra e ha visto un soggetto con uno zaino e una trancia gialla uscire dal locale. Ha poi seguito con lo sguardo il sospetto fino all’arrivo degli agenti, fornendo così un contributo fondamentale per l’individuazione del responsabile.

L’arresto e la perquisizione

Gli operatori sono riusciti a bloccare immediatamente il cinquantaquattrenne. Durante la perquisizione, all’interno dello zaino dell’uomo sono stati trovati alcolici e bibite per un valore di circa 300 euro, 45 euro in contanti e strumenti utili allo scasso. Sul tavolo vicino al bar sono stati rinvenuti anche una trancia gialla e una bottiglia da 3 litri.

Il danno economico e la restituzione della refurtiva

La titolare del bar, giunta sul posto, ha riconosciuto la proprietà delle bottiglie e del denaro, che sono stati immediatamente restituiti. La donna ha inoltre riferito che il malvivente aveva anche consumato e reso non rivendibili alcuni generi alimentari esposti nel locale, per un valore totale di circa 400 euro. Gli agenti hanno accertato che la porta del bar era stata danneggiata e che i lucchetti di sicurezza erano stati tranciati.

Il profilo dell’arrestato e le misure cautelari

L’uomo arrestato è un cittadino veronese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, la persona e in materia di stupefacenti. Dopo essere stato accompagnato presso gli uffici della Questura locale e completati gli accertamenti, è stato arrestato per furto aggravato.

Le decisioni del giudice

Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice ha disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.

IPA