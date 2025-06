Verona, tenta di rubare su un’auto e colpisce un testimone: denunciato per tentata rapina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato per tentata rapina dalla Polizia di Stato. L’episodio si è verificato ieri intorno alle 12.00 presso un parcheggio pubblico di via Verona, dove un sospetto è stato sorpreso a rovistare all’interno di un’auto in sosta. L’uomo, un trentenne albanese con precedenti, è stato fermato e identificato come un 33enne marocchino con precedenti per reati contro il patrimonio.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato avviato dopo una segnalazione alla sala operativa riguardante un tentativo di furto su un’auto in sosta. Gli agenti, giunti sul posto, hanno immediatamente avviato le ricerche del sospetto, che era stato visto allontanarsi in direzione di via Bologna e successivamente rintracciato in via Trento a Verona.

Testimonianze decisive

I testimoni presenti hanno fornito dettagli cruciali per la ricostruzione dei fatti. Hanno riferito di aver notato un individuo sospetto aggirarsi tra le auto parcheggiate, con un braccio all’interno dell’abitacolo di una vettura. Dopo che l’allarme dell’auto è scattato, l’uomo è stato visto allontanarsi, per poi tornare e rovistare nuovamente all’interno del veicolo. Alcuni testimoni hanno tentato di intervenire, ma il sospetto ha reagito sferrando un pugno a uno di loro.

Identificazione e denuncia

L’uomo, dopo essere stato fermato, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Al termine dell’attività di fotosegnalamento, è stato identificato come un cittadino marocchino di 33 anni con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Per i fatti accaduti, è stato deferito in stato di libertà per il reato di tentata rapina impropria.

Il caso ha sollevato preoccupazioni tra i residenti della zona, che chiedono maggiore sicurezza e controlli più frequenti nei parcheggi pubblici. La Polizia di Stato ha ribadito il suo impegno nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare i reati contro il patrimonio.

