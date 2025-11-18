Verona, tentato furto di biciclette in pieno centro: il passante vede tutto e lancia l'allarme Un 26enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia a Verona per tentato furto aggravato di biciclette, dopo la segnalazione di un passante.

Un arresto per tentato furto aggravato della Polizia di Stato a Verona, dove un cittadino marocchino di 26 anni è stato fermato dopo aver cercato di rubare parti di biciclette in pieno centro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato individuato grazie alla segnalazione di un passante e bloccato dagli agenti delle Volanti. L’arresto è stato convalidato questa mattina dal giudice, che ha disposto per lui l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, in Piazza Arditi, nel cuore di Verona. Un passante ha notato un uomo, poi identificato come cittadino marocchino di 26 anni, intento ad armeggiare vicino a una rastrelliera per biciclette. L’uomo aveva appena sottratto la sella di una bici e stava tentando di forzare la catena di un altro mezzo parcheggiato poco distante.

L’arresto in flagranza e i precedenti

Gli agenti delle Volanti, giunti rapidamente sul posto dopo la segnalazione, hanno sorpreso il giovane ancora intento a forzare la catena di una bicicletta. Dopo averlo bloccato, i poliziotti hanno effettuato gli accertamenti di rito, dai quali è emerso che il 26enne era irregolare sul territorio nazionale e già gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’uomo è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato.

La decisione del giudice

Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

Il contesto: furti di biciclette in città

L’episodio avvenuto a Verona si inserisce in un contesto cittadino dove i furti di biciclette rappresentano un fenomeno diffuso e particolarmente sentito dalla popolazione. La tempestiva segnalazione del passante e il rapido intervento delle forze dell’ordine hanno permesso di evitare che il tentato furto si trasformasse in un danno maggiore per i proprietari dei mezzi.

