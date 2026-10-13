Verona, trovato con eroina e 230 euro: arrestato un 28enne che finisce ai domiciliari

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La fuga al volante ha attirato l’attenzione degli agenti e il controllo si è concluso con un arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio. A Verona, un 28enne è stato trovato con involucri di sostanza riconducibile all’eroina e 230 euro in contanti. Le successive perquisizioni hanno portato ad altri sequestri di stupefacenti. Un 56enne marocchino è stato denunciato.

L’auto accelera alla vista delle Volanti

Come riferisce la Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella notte del 12 ottobre, durante un servizio di controllo del territorio. Intorno all’1.40, gli agenti hanno notato un’automobile in via del Capitel il cui conducente, alla loro vista, ha improvvisamente accelerato.

La pattuglia ha seguito il veicolo fino a corso Venezia, dove ha fermato e identificato i due occupanti: un veronese di 28 anni e un cittadino marocchino di 56 anni, proprietario dell’auto e alla guida al momento del controllo.

Entrambi hanno manifestato agitazione, spingendo gli agenti ad approfondire le verifiche. Vicino al sedile anteriore destro sono stati trovati frammenti di carta stagnola con segni di bruciatura, compatibili con il consumo di sostanze stupefacenti.

Dagli accertamenti nella banca dati delle forze dell’ordine sono emersi precedenti di polizia, soprattutto per spaccio, a carico di entrambi. I due risultavano inoltre affidati in prova al servizio sociale e, secondo quanto accertato dagli agenti, avevano violato le prescrizioni imposte.

Eroina e 230 euro nella borsa del 28enne

La perquisizione dell’automobile ha permesso di trovare quattro involucri di sostanza resinosa marrone, ritenuta riconducibile all’eroina, nascosti nel vano centrale e vicino al tappetino anteriore del passeggero. Il 28enne ne ha riconosciuto la proprietà.

Nella sua borsa sono stati recuperati altri otto involucri termosaldati contenenti una sostanza analoga e 230 euro in contanti.

Nel veicolo sono stati sequestrati anche torce elettriche, un trapano e diversi cacciaviti. L’auto è risultata inoltre priva di copertura assicurativa valida e già sottoposta a sequestro amministrativo.

Le verifiche sono proseguite in Questura, dove il 56enne è stato trovato in possesso di un involucro con una sostanza polverosa riconducibile alla cocaina e di un contenitore con una sostanza marrone risultata positiva al narcotest per l’hashish.

Le perquisizioni sono state estese alle abitazioni dei due uomini. Gli agenti hanno sequestrato altri involucri riconducibili a sostanze stupefacenti e bilancini di precisione.

Arresti domiciliari per il giovane, denunciato il 56enne

Il 28enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti relativi a stupefacenti, reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

È stato inoltre denunciato per falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico: il documento d’identità che aveva esibito è risultato privo di microchip.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il 56enne è stato invece denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

IPA