Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti nel cuore di Verona. Un cittadino marocchino di 44 anni è stato fermato mentre cedeva eroina tra i banchi del mercato rionale di Veronetta. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a giudizio questa mattina e gli è stato imposto il divieto di dimora nel Comune.

Operazione della Polizia di Stato nel centro di Verona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti prosegue senza sosta nel centro della città scaligera. Nella giornata di ieri, intorno alle 12.30, gli agenti della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile di Verona hanno portato a termine un’operazione mirata nel quartiere di Veronetta, zona già sotto costante controllo per la presenza di attività illecite.

Il blitz tra i banchi del mercato di Veronetta

L’intervento si è svolto nell’area di Piazza Santa Toscana, luogo noto come punto di aggregazione per attività illegali e frequentemente monitorato dalla Questura. Approfittando dell’affollamento tipico del mercato rionale, il cittadino marocchino pensava di poter agire inosservato tra i passanti e le bancarelle. Tuttavia, durante un servizio di osservazione specifico, gli agenti hanno individuato l’uomo proprio mentre stava cedendo una dose di eroina a un acquirente.

L’arresto e i precedenti dell’uomo

Il 44enne, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato immediatamente bloccato e arrestato dagli agenti della Squadra Mobile. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine e aveva alle spalle numerosi precedenti penali e di polizia, sia per reati contro la persona che in materia di stupefacenti.

Le conseguenze giudiziarie

Questa mattina, l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice presso il Tribunale di Verona. Dopo la convalida dell’arresto, il magistrato ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel Comune, misura cautelare volta a prevenire ulteriori episodi di spaccio nella zona.

IPA