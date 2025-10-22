Veronica Biondo candidata di Forza Italia in Campania arrestata, accusa di scambio di voto imbarazza la destra

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La candidata di Forza Italia in Campania Veronica Biondo, vicesindaco di Santa Maria a Vico, e il primo cittadino del comune campano, Andrea Pirozzi, sono stati arrestati in un’inchiesta su camorra e appalti nel Casertano. Sono entrambi accusati di voto di scambio, a un mese dalle elezioni.

Arrestata Veronica Biondo, candidata di Forza Italia in Campania

La Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha disposto l’arresto di sei persone nell’ambito di un’inchiesta sulle infiltrazioni della camorra negli appalti pubblici in provincia di Caserta.

Tra gli arrestati risulta anche Veronica Biondo, vice sindaco del comune al centro della vicenda, Santa Maria a Vico, e candidata per Forza Italia alle elezioni regionali in Campania, come consigliera regionale.

Santa Maria a Vico

La candidatura di Biondo, 37 anni, non era ancora firmata, ma l’amministratrice era stata presentata ufficialmente il 10 ottobre scorso, mentre il 13 ottobre si era aperta la sua campagna elettorale.

Gli altri arrestati, tra esponenti dei clan e politici

Anche il sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi, è stato arrestato. Insieme a lui anche due amministratori locali, il consigliere di maggioranza Giuseppe Nuzzo e l’ex assessore Marcantonio Ferrara.

Tutti sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre sono finiti in carcere Raffaele Piscitelli e Domenico Nuzzo, che sarebbero stati i riferimenti in ambito mafioso della relazione tra camorra e amministrazione locale.

I due sarebbero infatti esponenti di spicco del clan Massaro. L’accusa principale, mossa a tutti gli arrestati, è quella di voto di scambio.

Il voto di scambio a Santa Maria a Vico

Oltre a quella di voto di scambio politico-mafioso, le altre accuse mosse a vario titolo agli indagati sono di induzione indebita a dare e avere utilità, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento personale.

Secondo l’accusa, durante le elezioni amministrative per l’elezione del sindaco di Santa Maria a Vico, nel settembre del 2020, i politici arrestati sarebbero stati sostenuti dal clan Massaro.

In seguito, durante i successivi anni di amministrazione del Comune, sindaco, vicesindaco e gli altri arrestati avrebbero garantito favori a Nuzzo e Piscitelli.