Veronica Gentili incinta a 44 anni, l'annuncio a Le Iene sulla gravidanza: "La vita mi ha sorpreso"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un lieto fuori programma ha interrotto la puntata di giovedì 5 novembre de Le Iene. Veronica Gentili ha annunciato in diretta di essere incinta: "Aspetto un bambino, anzi, per essere precisi, una bambina". Per la conduttrice 44enne si tratta della prima gravidanza. Una gioia che arriva dopo un momento difficile, proprio durante il lavoro a Le Iene, due anni prima, Gentili affrontò la morte del padre Giuseppe.

Veronica Gentili è incinta

Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, la conduttrice si è presa del tempo per annunciare "una cosa che riguarda me e la mia vita privata". Si tratta, ha spiegato, di "qualcosa di bellissimo, che mi sta rendendo molto felice" e, per questo, ha scelto di "condividerla qui con le persone che mi vogliono bene, i tanti amici e colleghi".

Chiedendosi se qualcuno avesse già notato qualcosa, Veronica Gentili rivela che, "se oggi sono ancora in grado di nasconderlo, tra poco il mio corpo parlerà al posto mio" e, voltandosi, mostra le prime curve della maternità. E non ci sono più dubbi, la lieta notizie è quella di un bebè in arrivo.

"Sono incinta, aspetto un bambino. Anzi, – precisa Gentili – per essere precisi, una bambina". Sul sesso nessuna aspettativa, "sarebbe stata la stessa identica felicità". E la futura mamma è raggiante: "Sono felice come una bambina, anzi come una mamma, una parola che mi spaventa perché mi ci devo abituare".

La gravidanza nascosta a Le Iene

La gravidanza di Veronica Gentili è iniziata ormai qualche mese fa, ma la conduttrice ha scelto, in un primo momento, di tenerla celata. Ammette di non averlo comunicato ai colleghi, ma soltanto alle sarte, che "mi hanno allargato i vestiti di nascosto". E, scherza, "non so se qualcuno ha notato qualcosa".

Adesso che il segreto è stato rivelato, Gentili può tornare a rilassarsi, ma non troppo, perché continuerà a lavorare alla trasmissione Mediaset a pieno regime. "Nei prossimi mesi vedrete questa pancia in questo studio, qui a Le Iene. – afferma – Continuerò a condurre fino a quando sarà la piccola a decidere quando dovrò concedermi un piccolo pit stop".

La gioia a due anni dalla perdita del padre

La vita ha scelto di sorprendere Veronica Gentili dopo un momento difficile, dopo, ha detto lei commossa "una delle cose più dolorose che può capitare nella vita di una persona". Circa due anni fa, proprio mentre la conduttrice era impegnata sul set de Le Iene, il padre Giuseppe è morto.

"In questi mesi ho pensato spesso a quanto mi sarebbe piaciuto condividere questa notizia con mio padre, – ha confessato sincera – chiamarlo, sentire la sua voce". Il dolore è ancora vivo, ma alleggerito da una nuova felicità: "Mi piace pensare che da qualche parte lui lo sappia già, e stia sorridendo guardandomi stasera così emozionata".

Chi è il futuro papà Massimo Galimberti

Sulla scelta del nome, ha scherzato Veronica Gentili "è in corso una battaglia spietata con il papà". Il riferimento è a Massimo Galimberti, al fianco della giornalista da oltre dieci anni, pur restando sempre al riparo dei riflettori. Galimberti ha 53 anni, nato in Abruzzo risiede a Roma dove lavora nel mondo del cinema e dello spettacolo come docente universitario e consulente editoriale.