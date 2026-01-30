Veronica Maya ha "rischiato di morire per un aborto in Brasile" durante un viaggio col marito Marco Moraci

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Veronica Maya ha rivelato che anni fa, mentre si trovava in vacanza in Brasile con il marito Marco Moraci, ha dovuto affrontare un drammatico aborto spontaneo e ha rischiato di morire a causa delle complicazioni scaturite dalla situazione. L’episodio si è verificato nel corso del primo viaggio fatto con il compagno, al quale è legata da circa 15 anni.

Veronica Maya racconta l’aborto avuto in Brasile

“Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile”, ha raccontato Maya, ospite a ‘Storie al bivio’ (Rai 2) da Monica Setta. Presente in studio anche il marito Moraci, che è un chirurgo plastico.

“Era la prima vacanza con mio marito e non volevo rovinare l’idillio – ha aggiunto la showgirl -. Ero incinta da pochissimo, ebbi una emorragia in un piccolo villaggio brasiliano. Marco operò insieme al ginecologo e mi salvai”.

La showgirl e il medico hanno riferito che quando si è verificato il dramma distavano circa 300 km dal centro medico più vicino. Nel villaggio in cui si trovavano, era disponibile soltanto un ecografo.

“Durante l’operazione andò anche via la luce ma Marco riuscì a portare a termine l’intervento insieme al ginecologo brasiliano”, ha confidato la conduttrice.

La mattina seguente, le sue condizioni mostravano netti miglioramenti. Il peggio era alle spalle.

Il ritorno in Italia e la tragica scoperta: “Non si era formato l’embrione”

“Tornata in Italia scoprimmo che l’embrione non si era formato, facemmo altre analisi, stavo bene e dopo poco aspettavo già il mio primogenito”, ha dichiarato la showgirl che, con il marito, ha tre figli.

“Ci amiamo come il primo giorno. Sono l’unico uomo che ha sposato tre volte la stessa donna. La risposerei domani”, ha confidato Moraci a Monica Setta.

“Abbiamo pensato anche al quarto figlio, ma i tempi non coincidevano. O lo voleva lui e io no oppure il contrario. Ma va bene così, siamo felici e uniti”, ha concluso Maya.

Veronica Maya e Marco Moraci: le tappe della relazione

La conduttrice 48enne ha conosciuto il chirurgo plastico durante una vacanza a Capri. Allora era reduce dal legame sentimentale con Aldo Bergamaschi, ex volto di Uomini e Donne. I due sono convolati a nozze nel 2005, divorziando nel 2010.

Chiusa la storia con Bergamaschi, Maya si è innamorata di Moraci. La coppia si è sposata la prima volta ai Caraibi, per poi regolarizzare il matrimonio in Italia con rito civile. Nel 2019 è arrivata la terza cerimonia, con una festa in grande stile organizzata dal wedding planner Enzo Miccio.

La conduttrice e il chirurgo hanno tre figli: Riccardo Filippo, nato nel 2012, Tancredi Francesco, classe 2013, e Katia Eleonora, venuta alla luce nel 2016.