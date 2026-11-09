"Veronica Ruggeri incinta", altra gravidanza a Le Iene dopo Gentili? Aspetterebbe un figlio da Vito Dell'Erba

A pochi giorni dall’annuncio a sorpresa di Veronica Gentili, un altro volto storico sarebbe in dolce attesa. L’inviata Veronica Ruggeri infatti sarebbe incinta. Secondo le indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi nella rubrica di Giuseppe Candela, aspetterebbe il suo primo figlio dal cantatutore Vito Dell’Erba.

Il "baby boom" a Le Iene: la doppia cicogna con Veronica Gentili

La notizia della gravidanza di Veronica Ruggeri arriva a strettissimo giro di posta da un altro annuncio che ha fatto il giro del web: quello della 44enne conduttrice Veronica Gentili, che in diretta tv ha rivelato di aspettare una bambina dal compagno Massimo Galimberti.

Dal canto suo Ruggeri, a inizio aprile 2026, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, aveva confessato che "mi piacerebbe molto diventare mamma. Ci sto pensando, me lo auguro tanto di riuscire a costruire una famiglia come la mia".

Chi è Vito Dell’Erba, il compagno di Veronica Ruggeri

Al fianco della giornalista e inviata c’è Vito Dell’Erba, compagno nella vita e volto noto della musica indie italiana.

Sempre a Verissimo, a confermare la relazione era stata proprio Ruggeri, incalzata da Toffanin: "C’è Vito, da quasi un anno e mezzo (aveva detto ad aprile, ndr). Fa il cantautore indie: è stato un colpo più o meno di fulmine. La prima volta ci siamo conosciuti 6 anni fa: si è tuffato nei miei capelli, letteralmente, chiedendomi che shampoo usassi. Questo è stato l’approccio. Quella volta si era anche reso conto che fossi fidanzata, mi avevo visto baciare Nicolò (De Vitiis, ex inviato de Le Iene, ndr), stavamo insieme da poco. Non si sapeva, l’ha tentata. Quando mi ero lasciata ormai da un po’ mi ha scritto chiedendomi che balsamo usassi: è un’anima pura".

Al momento solo indiscrezioni

Al contrario di quanto avvenuto con Veronica Gentili, Ruggeri al momento non ha confermato la gravidanza. Resta quindi un’indiscrezione.