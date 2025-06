Veronica Satti attacca il padre Bobby Solo e rivela di essere borderline: "Ho avuto un mental breakdown"

Veronica Satti ha attaccato il padre Bobby Solo, affermando che non ha mai ricoperto il ruolo di genitore nei suoi confronti. La 34enne, che televisivamente si è fatta conoscere dal pubblico partecipando al Grande Fratello nel 2018, ha inoltre spiegato di essere una persona borderline e che in diverse occasioni ha praticato autolesionismo, tagliandosi in diverse parti del corpo.

Veronica Satti: “Sono borderline e ho avuto un mental breakdown”

Veronica Satti si è raccontata al podcast di Luca Casadei One more time. La 34enne è nata dalla relazione avuta da Bobby Solo con la corista Mimma Foti.

“Io sono borderline – ha rivelato la donna -. Mi è stato diagnosticato nel 2019 dopo test e psicoterapia. Ci sono 9 fattori in cui dovevo rientrare e io ero in tutti e 9″.

Fonte foto: ANSA Bobby Solo

Satti ha spiegato che essere border significa “stare male e non capire perché si sta soffrendo; oppure avere reazioni di euforia e non comprenderle”.

Per questo, in diversi casi, si è trovata a essere confusa: “Soffrivo e non ne capivo il perché. La sofferenza era la mia comfort zone. Vivere mi spaventava. Non conoscevo altro”.

Uno dei periodi più difficili che ha vissuto è capitato due anni fa quando è piombata in un momento di forte crisi. “Ho questo mental breakdown importantissimo – ha narrato – .Mi raso a zero i capelli e mi scolo una boccetta di codeina. E mi taglio tanto, mi faccio tanto male. Oggi penso che se tu tocchi il fondo ti dai la spinta per risalire”.

Quando le è stato chiesto come si sente attualmente, ha risposto “non è male”, aggiungendo che sta “prendendo le misure”.

L’autolesionismo: “Ho iniziato a farmi male a 14 anni”

I primi problemi li ha avuti a circa 14 anni, quando ha iniziato anche a praticare autolesionismo.

“In quel momento – ha raccontato – inizio a non mangiare più e quello è il primo momento in cui comincio a soffrire e farmi del male. Al liceo ho cominciato l’autolesionismo, l’ho fatto fino a due anni fa. Lo facevo dove non si poteva vedere: sul pube ad esempio. Non sentivo dolore, ma piacere. Poi, una volta finito il piacere, tornava il dolore”.

Le parole su Bobby Solo: “Non ha mai fatto il padre”

Infine spazio alle parole su Bobby Solo: “Mio papà sicuramente è mio papà e io mi sento sua figlia, ma lui non ha mai fatto il padre. Se oggi devo dire chi è mio padre dico che è il compagno di mia mamma: Paolo”.

“Perché i figli sono di chi li cresce. E papà Bobby lo sa. Gliel’ho detto in un viaggio a New York, in cui ci siamo riconciliati. Mi ha risposto ‘sono contento che hai avuto una figura’. Lui ha questo modo da amico…”, ha concluso Veronica Satti.