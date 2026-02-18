Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti e quindici denunce il bilancio di una complessa operazione della Squadra Mobile che ha svelato un articolato sistema di sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina tra le villette del Cinquale, nella provincia di Massa-Carrara. L’indagine, avviata a seguito di movimenti sospetti notati dagli agenti, ha portato all’arresto di una coppia già condannata dal tribunale di Massa e alla denuncia di altre 15 persone coinvolte a vario titolo nell’organizzazione.

Le indagini partite dai controlli sul territorio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto è iniziato grazie ai servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura apuana. Gli agenti della Squadra Mobile hanno osservato un insolito e continuo via vai di persone tra le villette del Cinquale, una località balneare solitamente tranquilla e frequentata solo durante la stagione estiva. I movimenti, soprattutto nelle ore notturne, hanno insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire la situazione con pedinamenti e un’attenta analisi dei contatti tra i soggetti coinvolti.

Un sistema criminale ben organizzato

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire un vasto giro di prostituzione che non si limitava al territorio di Massa, ma si estendeva anche alle zone più esclusive della Versilia, con appuntamenti a domicilio organizzati persino a Forte dei Marmi. Al vertice dell’organizzazione è stata individuata una coppia, un uomo e una donna, già condannati dal Tribunale di Massa per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e riciclaggio di denaro.

Le modalità operative: affitti e denaro ripulito

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia prendeva in affitto appartamenti da proprietari ignari, spesso utilizzando intermediari improvvisati per non comparire direttamente nei contratti di locazione. Queste abitazioni venivano trasformate in vere e proprie basi operative per il sesso a pagamento. Il denaro incassato dalle prestazioni sessuali veniva poi caricato su carte prepagate, un sistema rapido ed efficace per riciclare i proventi e rendere difficile risalire all’origine illecita dei fondi.

Il coinvolgimento di altre persone e i matrimoni di comodo

L’indagine ha inoltre fatto emergere come, oltre allo sfruttamento delle donne – quasi tutte straniere e irregolari sul territorio nazionale – l’organizzazione si avvalesse di una rete di supporto per garantire la permanenza delle ragazze in Italia. Tra gli stratagemmi utilizzati figurano la celebrazione di matrimoni di comodo e la stipula di falsi contratti di assunzione, finalizzati ad “aggiustare” le posizioni migratorie ed evitare i decreti di espulsione.

Le denunce e il ruolo degli indagati

Questo filone parallelo dell’inchiesta ha portato alla denuncia a piede libero di 15 persone. Si tratta di soggetti che, pur non essendo direttamente coinvolti nel giro della prostituzione, avrebbero fornito il necessario supporto burocratico per regolarizzare la posizione delle ragazze e consentire loro di restare in Italia. In particolare, avrebbero contribuito alla produzione di documentazione falsa o all’organizzazione di matrimoni fittizi, elementi fondamentali per il funzionamento dell’intero sistema criminale.

