Verso la canonizzazione di Carlo Acutis, parlano i miracolati dal 15enne: le storie dalla piazza di Centola

Domenico era un vicino di casa di Carlo Acutis. Alle telecamere di Dentro la Notizia racconta a ottobre 2023 si è sottoposto a un intervento delicato per la ricostruzione dell’aorta addominale. Un’operazione che, secondo i medici, avrebbe avuto solo l’1% di possibilità di successo. Poi una mattina ha visto entrare dalla finestra “una scia di luce bianca” dopodiché “mi è apparsa per tre volte la figura di Carlo Acutis”. L’intervento andò a buon fine “dopo circa 7 ore di sala operatoria”. È uno dei tanti cosiddetti miracoli attribuiti al 15enne deceduto per una leucemia fulminante e che presto verrà proclamato santo dalla Chiesa Cattolica.

Parlano i fedeli

Venerdì 5 settembre le telecamere di Dentro la Notizia, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, sono arrivate a Centola (Salerno), dove Carlo Acutis era solito trascorrere le vacanze insieme alla famiglia.

Proprio dall’ingresso della chiesa principale del piccolo centro del Cilento l’inviato Vincenzo Rubano ha raccolto le testimonianze di alcuni fedeli che si considerano miracolati dal promesso santo, che riceverà la cerimonia di canonizzazione domenica 7 settembre.

Il signor Domenico, ad esempio, racconta che a ottobre 2023 doveva sottoporsi a un intervento sull’aorta addominale, un’operazione che – secondo i medici – avrebbe avuto soltanto l’1% di possibilità di successo. La mattina del 13 Domenico avrebbe visto “una scia di luce bianca” che entrava dalla sua finestra” per poi scorgere “per tre volte la figura di Carlo Acutis”. L’intervento riuscì.

Poi la parola passa a Rachele, un’anziana che in passato aveva fatto il doposcuola al “santo dei millennial”. La donna soffre di ipertensione arteriosa e per questo motivo doveva sottoporsi – anche lei – a un delicato intervento. Nel marzo 2024 avrebbe dovuto ricaricare il pacemaker, e quel controllo le metteva una comprensibile ansia. La notte prima, tuttavia, “Carlo mi è venuto in sogno dicendomi che dovevo stare calma e serena, che sarebbe andato tutto bene”. E così è stato.

Carlo Acutis verso la canonizzazione

Domenica 7 settembre Carlo Acutis verrà dichiarato santo. Una promessa che arriva da Papa Francesco, che durante l’udienza generale tenutasi il 20 novembre 2024 aveva dichiarato che la canonizzazione si sarebbe tenuta nel corso del Giubile0 2025, più precisamente in data 27 aprile in occasione della Giornata degli Adolescenti.

La cerimonia era slittata, inevitabilmente, a causa della morte del Pontefice, sopraggiunta il 21 aprile. Con l’ascesa al soglio pontificio di Leone XIV è stata fissata la nuova data, programmata per domenica 7 settembre. La cerimonia si terrà presso la Basilica di San Pietro a Roma e avrà inizio alle ore 10.

La storia del “santo di Internet”

Per la sua età, la sua storia e il contesto storico, Carlo Acutis è già noto come il “santo di Internet”. Nato a Londra il 3 maggio 1991 da Andrea Acutis (finanziere) e Antonia Salzano (imprenditrice), sin da piccolo manifestava una profonda fede cattolica ma anche una grande passione per la navigazione su Internet.

E proprio Internet era il suo canale di comunicazione per fare apostolato, che poneva in essere attraverso la realizzazione di siti web. La vita lo abbandonò il 12 ottobre 2006, a soli 15 anni, per una leucemia fulminante che gli era stata diagnosticata solo quattro giorni prima. Carlo Acutis morì all’ospedale San Germano di Monza, dove era stato ricoverato.