Vertice in Alaska, lo staff di Donald Trump dimentica documenti riservati in hotel: cosa contengono

In un hotel in Alaska è stato ritrovato un plico di documenti riservati intestato al Dipartimento di Stato americano. Si tratta di otto pagine, contenenti informazioni sensibili sugli incontri tra i due leader Donald Trump e Vladimir Putin, che sarebbero state dimenticate in una stampante pubblica.

Ritrovati i documenti riservati del vertice in Alaska

La mattina del 17 agosto, intorno alle 9 del mattino, i documenti riservati del vertice in Alaska sono stati trovati da tre ospiti del Captain Cook Hotel.

La struttura a quattro stelle si trova a venti minuti dalla base militare di Elmendorf-Richardson, dove si era svolto il summit del 15 agosto tra il presidente americano Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin.

ANSA

Il saluto tra Donald Trump e Vladimir Putin all’atterraggio in Alaska

La testata online Npr, la radio pubblica americana, ha visionato le foto dei fogli, scattate da uno dei testimoni, che ha chiesto però di restare anonimo per timore di ritorsioni.

Cosa contengono i documenti

Nei documenti ritrovati sono riportati i dettagli operativi del vertice in Alaska come l’elenco delle stanze della base destinate agli incontri, gli orari degli appuntamenti e persino l’indicazione di un regalo da parte di Trump a Putin, una statua da scrivania con l’aquila calva americana.

Nelle pagine ci sono anche i numeri di telefono di tre funzionari statunitensi e i nomi di 13 rappresentanti ufficiali russi e americani, con indicazioni fonetiche per pronunciare correttamente i cognomi dei membri della delegazione di Mosca, incluso “Mr. President POO-tihn”.

Uno dei documenti descrive il pranzo ufficiale previsto tra americani e russi, con menù e disposizione dei tavoli. Trump e il presidente russo avrebbero dovuto sedersi uno di fronte all’altro. Al fianco di Trump erano indicati, tra gli altri, il Segretario di Stato Marco Rubio, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e il Capo di gabinetto Susie Wiles.

Alla sinistra di Putin ci sarebbero stati invece il ministro degli Esteri Sergey Lavrov e il consigliere Yuri Ushakov. Il menù previsto: insalata verde, filet mignon con halibut olympia e, come dessert, crème brûlée. Alla fine però l’incontro tra Trump e Putin è durato meno del previsto e il pranzo non c’è stato.

La reazione della Casa Bianca

La vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha definito i fogli ritrovati una sorta di “menu del pranzo” e ha negato che si tratti di una fuga di notizie rilevante. Il Dipartimento di Stato non ha invece rilasciato commenti.

Secondo Jon Michaels, professore di diritto alla Ucla (l’università della California a di Los Angeles), l’episodio è invece “un segnale di sciatteria e incompetenza. Non si lasciano documenti sensibili dentro una stampante pubblica”.

L’episodio non è il primo a mostrare una falla nel sistema di sicurezza dell’amministrazione Trump. Nei giorni scorsi, un gruppo chat della polizia federale con membri dell’Ice aveva inserito per errore un estraneo in una conversazione riservata su un criminale in fuga.

E a marzo alcuni responsabili della sicurezza nazionale hanno incluso involontariamente un giornalista in una chat su un attacco militare in Yemen.