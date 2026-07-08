Vertice Nato, Donald Trump ritratta sull'Italia che "si è comportata bene" e attacca Spagna e Regno Unito

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Donald Trump lascia stare l’Italia al vertice Nato e rivolge le sue critiche a Spagna e Regno Unito. Il presidente americano ricuce i rapporti col nostro Paese che “è stato buono” a differenza di Madrid che è “cattiva” e di Londra di cui “non mi è piaciuto come ha risposto”.

Donald Trump contro Spagna e Regno Unito

“La Spagna è stata cattiva, l’Italia è stata buona e quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo”, ha detto Donald Trump al vertice Nato, sottolineando che “al di là dei piccoli screzi, ci amiamo”.

Il Tycoon però ha attaccato anche il Regno Unito dicendo che “non mi è piaciuta la risposta che ha dato”, una risposta “un po’ più strana di questa. Gli ho chiesto se volevano aiutare e hanno risposto: sì, ma vogliamo aspettare che la guerra sia finita”.

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“Questo non era nello spirito di Winston Churchill“, ha aggiunto il presidente Usa.

Il presidente americano ha comunque ribadito l’unità all’interno della Nato: “Non ho mai visto una cosa del genere“.

Meloni sul rapporto con Donald Trump

Intanto Giorgia Meloni ha assicurato di non pentirsi “di nulla” nel rapporto con Donald Trump e di essersi mossa “nell’interesse nazionale”.

In conferenza stampa ha liquidato in appena 140 secondi le due domande che le sono state poste sul presidente americano.

I loro rapporti non sono più speciali come un tempo ma solo “cordiali“, aggettivo che la stessa premier ha usato dopo la cena dei leader.

Sanchez sugli attacchi di Donald Trump

La linea della Soagna resta invece quella di assorbire gli attacchi e rivendicare gli impegni assunti nella Nato.

Quando si tratta di tirare in ballo Madrid, Trump ha personalizzato lo scontro: “La Spagna non ci ha aiutato. In realtà non ne abbiamo bisogno”, ha affermato il tycoon nella conferenza stampa alla chiusura del vertice.

Parole pesanti, come quelle pronunciate in mattinata, davanti al segretario generale Nato, Mark Rutte: “Madrid è un pessimo alleato” e “un caso senza speranza”, ha detto Trump, evocando – come già un anno fa – la fine delle relazioni commerciali bilaterali.

La risposta di Pedro Sanchez è stata misurata, volta a smorzare i toni e riaffermare un messaggio politico chiaro: “Le relazioni commerciali si negoziano con la Commissione europea”, insistendo sul fatto che Madrid fa parte del blocco Ue, per evitare l’invito al conflitto diretto.

“Ho scambiato due parole con Trump. E’ stata una conversazione informale e senza tensioni. Abbiamo parlato dei Mondiali di calcio in totale cordialità”, ha assicurato il leader socialista. Assicurando che le relazioni tra i due paesi “sono molto, molto positive”, sia dal punto di vista sociale, culturale, che economico e Madrid è decisa a che “questo non cambi”.

Come già avevano ribadito fonti della Moncloa, Sanchez ha ricordato che i rapporti economici “sono costruiti dalle imprese, non dai governi”. E che gli Stati Uniti registrano un surplus commerciale con la Spagna.

E a chi gli ricordava la durezza delle dichiarazioni di Trump, ha replicato di accoglierle “con calma, con pazienza e anche con una certa normalità”.