Vertice Putin - Zelensky con Trump, la proposta arrivata dalla Cia e la frenata del Cremlino: cosa succede
Vertice fra Trump, Putin e Zelensky: la proposta è arrivata dal direttore della Cia, ma il Cremlino apre solo per formalizzare accordi già chiusi
Un vertice a tre fra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky torna sul tavolo, ma le condizioni poste da Mosca lo rendono tutt’altro che scontato. La proposta è arrivata dal direttore della Cia durante una missione riservata nella capitale russa. Il Cremlino ha risposto aprendo soltanto a un incontro che serva a mettere la firma su intese già raggiunte.
- Il muro del Cremlino sull'incontro fra i tre leader
- La proposta arrivata dal direttore della Cia a Mosca
- Sul terreno la guerra continua senza tregua
Il muro del Cremlino sull’incontro fra i tre leader
Come riporta Tgcom24, il portavoce Dmitry Peskov ha spiegato che un appuntamento del genere è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi.
Secondo il rappresentante di Mosca sarebbe invece inutile discutere in quella sede i dettagli, perché a suo dire Kiev non intende impegnarsi in una soluzione effettiva del conflitto.
È la stessa linea che la Russia porta avanti da mesi, secondo cui un faccia a faccia fra capi di Stato può arrivare soltanto in coda a un lavoro svolto a livello tecnico.
Sul fronte opposto la disponibilità è stata più volte manifestata, con il presidente ucraino che si è detto pronto a sedersi al tavolo senza condizioni preliminari.
La proposta arrivata dal direttore della Cia a Mosca
L’iniziativa è nata nei giorni scorsi, quando il direttore dell’agenzia statunitense John Ratcliffe si è recato nella capitale russa per una visita non annunciata.
Secondo quanto rivelato da Axios, il capo dell’intelligence ha messo sul tavolo l’ipotesi di un incontro trilaterale per rimettere in moto i negoziati.
La missione puntava anche a verificare se i vertici dei servizi russi potessero convincere il presidente a tornare al tavolo con la mediazione di Washington.
Si tratta del primo coinvolgimento diretto di Ratcliffe nella trattativa, un segnale del peso che l’amministrazione statunitense attribuisce a questo passaggio.
Il 28 agosto funzionari americani hanno informato Zelensky del contenuto dei colloqui e della proposta.
Sul terreno la guerra continua senza tregua
Mentre la diplomazia cerca uno spiraglio, i combattimenti proseguono con la stessa intensità.
I vertici russi hanno annunciato la preparazione di attacchi massicci contro i siti energetici ucraini, presentandoli come una risposta ai raid contro obiettivi civili in territorio russo.
La notizia è stata diffusa dall’agenzia Tass, e riguarda il comparto che negli inverni precedenti è già stato bersaglio di campagne sistematiche.
Il 29 agosto un raid contro un magazzino vicino a Kiev ha provocato almeno 37 vittime.