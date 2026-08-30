Vertice Putin - Zelensky con Trump, la proposta arrivata dalla Cia e la frenata del Cremlino: cosa succede

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un vertice a tre fra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky torna sul tavolo, ma le condizioni poste da Mosca lo rendono tutt’altro che scontato. La proposta è arrivata dal direttore della Cia durante una missione riservata nella capitale russa. Il Cremlino ha risposto aprendo soltanto a un incontro che serva a mettere la firma su intese già raggiunte.

Il muro del Cremlino sull’incontro fra i tre leader

Come riporta Tgcom24, il portavoce Dmitry Peskov ha spiegato che un appuntamento del genere è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi.

Secondo il rappresentante di Mosca sarebbe invece inutile discutere in quella sede i dettagli, perché a suo dire Kiev non intende impegnarsi in una soluzione effettiva del conflitto.

È la stessa linea che la Russia porta avanti da mesi, secondo cui un faccia a faccia fra capi di Stato può arrivare soltanto in coda a un lavoro svolto a livello tecnico.

Sul fronte opposto la disponibilità è stata più volte manifestata, con il presidente ucraino che si è detto pronto a sedersi al tavolo senza condizioni preliminari.

La proposta arrivata dal direttore della Cia a Mosca

L’iniziativa è nata nei giorni scorsi, quando il direttore dell’agenzia statunitense John Ratcliffe si è recato nella capitale russa per una visita non annunciata.

Secondo quanto rivelato da Axios, il capo dell’intelligence ha messo sul tavolo l’ipotesi di un incontro trilaterale per rimettere in moto i negoziati.

La missione puntava anche a verificare se i vertici dei servizi russi potessero convincere il presidente a tornare al tavolo con la mediazione di Washington.

Si tratta del primo coinvolgimento diretto di Ratcliffe nella trattativa, un segnale del peso che l’amministrazione statunitense attribuisce a questo passaggio.

Il 28 agosto funzionari americani hanno informato Zelensky del contenuto dei colloqui e della proposta.

Sul terreno la guerra continua senza tregua

Mentre la diplomazia cerca uno spiraglio, i combattimenti proseguono con la stessa intensità.

I vertici russi hanno annunciato la preparazione di attacchi massicci contro i siti energetici ucraini, presentandoli come una risposta ai raid contro obiettivi civili in territorio russo.

La notizia è stata diffusa dall’agenzia Tass, e riguarda il comparto che negli inverni precedenti è già stato bersaglio di campagne sistematiche.

Il 29 agosto un raid contro un magazzino vicino a Kiev ha provocato almeno 37 vittime.