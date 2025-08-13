Vertice Trump-Putin, perché hanno scelto l'Alaska e quali altri incontri illustri ci sono stati lì in passato

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il vertice di Ferragosto tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello russo Vladimir Putin è in programma in Alaska, ad Anchorage, città strategica vicina alla base militare Elmendorf-Richardson. Un punto particolare, con un aeroporto con piste di atterraggio in grado di ospitare l’Air Force One e l’aereo presidenziale russo, oltretutto vicino a infrastrutture commerciali e civili perfette per ospitare un numero elevato di diplomatici e personale di sicurezza. E anche in passato ci sono stati importanti incontri, anche se non sempre sereni, proprio in Alaska tra importanti leader mondiali.

Perché Trump e Putin hanno scelto l’Alaska

L‘incontro Trump-Putin è attesissimo. I due leader parleranno innanzitutto della guerra in Ucraina e di un possibile scambio di territori per arrivare a una tregua.

Ma tra Mosca e Wasghington sono previsti dialoghi anche sui dazi, sul nucleare, sulle sanzioni e in generale sulle relazioni commerciali tra i due Paesi.

IPA

L’Alaska, stato americano affacciato sullo Stretto di Bering e sulle estreme propaggini dell’Asia nordorientale, anche in virtù della sua posizione “di transito” tra continenti, ha ospitato in passato visite eccellenti.

Da Nixon-Hirohito a Reagan-Wojtyla

Durante un viaggio verso l’Europa per incontrare il presidente Usa Richard Nixon, l’imperatore del Giappone Hirohito fece tappa ad Anchorage nel 1971. Erano i tempi della distensione post-Seconda guerra mondiale, con il Giappone ormai alleato di Washington e impegnato a rafforzare i relativi rapporti diplomatici.

Nel 1984 poi migliaia di persone confluirono a Fairbanks per assistere all’incontro in aeroporto tra il presidente Usa Reagan e Papa Giovanni Paolo II, diretto in Corea del Sud, Papua Nuova Guinea e Thailandia per un lungo viaggio pastorale. I due leader discussero brevemente di libertà religiosa, diritti umani e ruolo morale dell’Occidente.

Fu un momento cruciale nell’ambito della Guerra fredda: il Papa era una figura chiave nel sostegno ai movimenti anticomunisti, in primis a “Solidarnosc” in Polonia, mentre Reagan conduceva una politica di forte pressioni e contenimento sull’Unione Sovietica. Per qualche ora Fairbanks divenne epicentro mondiale della geopolitica.

Barack Obama e Xi Jinping in Alaska

Nel 2015 con Barack Obama ci fu la prima visita di un presidente Usa in carica a nord del Circolo Polare Artico, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica americana e mondiale sul cambiamento climatico e sugli impatti ambientali e sociali nell’Artico.

Due anni dopo, nel 2017, il presidente cinese Xi Jinping fece scalo ad Anchorage al ritorno da un incontro con Donald Trump in Florida, in una fase di relazioni sino-americane ancora relativamente stabili, con attenzione anche alle potenzialità commerciali e logistiche legate alle rotte artiche. Xi fu accolto dal governatore Bill Walker, che lo accompagnò in un breve tour della città.

I complessi rapporti Usa-Cina

In Alaska nel 2021 si tenne il primo faccia a faccia tra delegazioni di alto livello cinese e americana dopo l’insediamento di Joe Biden, due mesi prima. Per gli Usa il Segretario di Stato Antony Blinken e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan, dalla Cina il capo della diplomazia del Partito Comunista Yang Jiechi e il ministro degli Esteri Wang Yi.

L’incontro degenerò da subito: Blinken criticò la Cina per Hong Kong, la repressione degli uiguri nello Xinjiang, le pressioni su Taiwan e le minacce alla libertà di navigazione nel Mar Cinese Meridionale. Yang Jiechi replicò con un intervento di oltre 15 minuti, accusando gli Usa di ipocrisia, razzismo sistemico e ingerenze. Il resto del meeting proseguì a porte chiuse, ma le posizioni rimasero distanti.