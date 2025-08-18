Vertice Trump - Zelensky apre al trilaterale con Putin, schivata di un soffio una nuova lite tra i due leader

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Vertice alla Casa Bianca tra Donald Trump e Zelensky. Durante l’incontro il tycoon ha dichiarato che non è necessario un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. L’obiettivo è “una pace duratura”. Ha inoltre spiegato che l’Europa è in prima linea per aiutare Kiev per una questione geografica e che gli Usa continueranno a fornire supporto da lontano. Il presidente ucraino ha invece affermato di essere pronto per un trilaterale che coinvolga anche Vladimir Putin.

Incontro Trump – Zelensky, poi la chiamata a Putin

“Chiamerò Putin dopo l’incontro con Zelensky, aspetta una mia telefonata”, ha spiegato Trump nello Studio Ovale. Poco prima Zelensky aveva parlato di riarmo.

“Ora abbiamo la possibilità di comprare armi dagli Stati Uniti: permettere all’esercito ucraino di riarmare è parte delle garanzie di sicurezza. Nessuno in Europa ha così tante difese aeree, ma anche questo fa parte della nostra difesa”, ha detto il numero uno di Kiev.

ANSA Zelensky alla Casa Bianca ricevuto da Donald Trump

Nell’incontro bilaterale Trump ha sostenuto che un cessate il fuoco “non è necessario”. Necessaria è invece una “pace veramente duratura”. “Non so dire quando, ma questa guerra finirà”, ha aggiunto il tycoon.

“Quando si tratta di sicurezza l’Europa è la prima linea di difesa dell’Ucraina perché sono lì. Ma anche noi li aiuteremo, saremo coinvolti”, ha aggiunto Trump che ha poi rimarcato che le armi a Kiev non sono donate: “Stiamo vendendo le armi alla Nato. Loro ci pagano. Credo che si parli di 300-350 miliardi di dollari di equipaggiamenti”.

Zelensky apre a un trilaterale e schiva una nuova lite con Trump

Il presidente ucraino ha aperto le porte alla possibilità di una trilaterale con Putin e Trump. “Dobbiamo mettere fine a questa guerra, sono pronto per il trilaterale”, ha scandito.

Tuttavia nessuna data dovrebbe emergere nelle prossime ore per un trilaterale. Lo riporta Fox citando alcune fonti.

Zelensky ha anche parlato dell’eventualità di nuove elezioni nel suo Paese: “Certo che siamo aperti alle elezioni nel nostro Paese. Dobbiamo avere le giuste circostanze di sicurezza, e dobbiamo lavorare un po’ in parlamento, ma non possiamo durante la guerra”.

“Serve una tregua in cielo, in terra e in mare per rendere possibile per la gente andare a votare in elezioni democratiche e legali”, ha aggiunto.

Poi è scattato l’imbarazzo. Trump con tono perentorio ha chiesto: “Quindi, vuoi dire che durante la guerra non si possono tenere elezioni?”

Il tema non è di poco conto visto che la Russia sostiene che Zelensky non è il presidente legittimo perché il suo mandato è scaduto.

“Allora, se tra tre anni e mezzo dovessimo trovarci in guerra con qualcuno, non ci saranno più elezioni?”, ha incalzato il leader americano tra l’ironico e il sarcastico. C’è chi ha pensato che si fosse a un soffio da una nuova lite.

Zelensky ha sorriso per poi chiedere: “Ti piace questa idea?”. Il riferimento è al prossimo ciclo elettorale negli Stati Uniti, in cui Trump non sarà idoneo a candidarsi.

Lo scambio di battute tra i due si è concluso con il numero uno di Kiev che ha scosso il capo simpaticamente. A un certo punto si è temuto che si verificasse un nuovo alterco. Pericolo scaltramente evitato da Zelensky.

Il siparietto sull’abito con Biran Glenn

Il presidente Usa ha ritenuto adeguato il look di Zelensky che per questo incontro ha scelto un outfit total black con giacca e camicia, ma senza cravatta. Un dettaglio non da poco. Nel precedente summit alla Casa Bianca, gli abiti militari del numero uno di Kiev furono oggetto di critica da parte di Trump

“Io mi sono cambiato tu sei sempre vestito uguale”, ha detto il leader ucraino a Biran Glenn, il giornalista che a febbraio lo aveva criticato per l’outfit. “Sta benissimo oggi presidente”, la risposta dello scrittore.