Vertici Aeronautica indagati per peculato, spariti 2500 pezzi di Tornado, Amx e C-130 per 17 milioni di euro

Mancano all’appello 2.500 pezzi di aerei militari. Si tratta di componenti di Tornado, AMX e C-130. Il valore stimato di questo ammanco è di 17 milioni di euro. La Procura di Roma e la Procura Militare indagano e hanno già iscritto nel registro degli indagati una decina di persone tra i vertici della logistica dell’Aeronautica, generali e dirigenti della multinazionale americana che progetta e fa manutenzione dei sistemi e dei moduli per i motori aeronautici militari e civili. L’ipotesi di reato è “peculato”.

Aerei militari senza pezzi: scomparsi 2.500 componenti

Si apprende di un’indagine sulla sparizione di 2.500 pezzi di aerei militari. Nello specifico, mancano componenti, parti strategiche e cuori tecnologici di mezzi come Tornado, AMX e C-130, quest’ultimo l’aereo di trasporto tattico dell’Aeronautica.

Ora i magistrati cercano di ricostruire che fine abbiano fatto questi 2.500 pezzi. Sarebbero scomparsi, secondo gli accertamenti finora svolti, tra il 2021 e il 2023 dalla base di Brindisi. A gestire parte di questa logistica, con il compito di fare manutenzione sugli aerei, c’era GE Avio, multinazionale americana del gruppo General Electric.

L’azienda, leader nella progettazione e manutenzione di sistemi e moduli per motori aeronautici civili e militari, è ora nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di peculato.

Le indagini

Si conoscono ancora poco i dettagli delle indagini condotte dalla Procura di Roma e dalla Procura Militare. Il filone investigativo è coperto dal massimo riserbo ed è ancora tutto da verificare.

Sappiamo che il materiale non risulta nei magazzini e non compare nei registri come “presente”. Secondo le procure che indagano, è come se quel materiale sia stato cancellato.

Si indaga ora su dove sia finito il materiale e si ipotizza una destinazione verso il Sud America, in particolare il Brasile. Il valore totale dell’ammanco si stima intorno ai 17 milioni di euro.

Vertici dell’Aeronautica nel registro degli indagati

A far scattare i sospetti è stata la dichiarazione di “fuori uso” per quelle componenti, come se fossero pezzi usurati o da dismettere. Una volta effettuato il controllo, però, il materiale era semplicemente non più presente.

Quindi, prima la sparizione, poi il timbro sull’inutilizzabilità del materiale, che ha fatto scattare l’allarme su una possibile irregolarità amministrativa.

Antonio Clemente e Antonella Masala, i magistrati che stanno ricostruendo il caso, hanno iscritto nel registro degli indagati una decina di soggetti. Tra questi figurano i vertici della logistica dell’Aeronautica Militare, diversi generali e dirigenti di GE Avio.