Vespa e Fiat 500 patrimonio immateriale dell'Unesco, il piano di Matteo Salvini dopo la proposta del 2024

La storica e iconica Vespa patrimonio immateriale dell’Unesco. Un’iniziativa su cui ha detto di essere al lavoro, tramite un provvedimento, il ministro die Trasporti Matteo Salvini. “È mia intenzione sostenere fortemente l’iniziativa relativa alla presentazione della candidatura Unesco come patrimonio immateriale per la Vespa”, ha detto il vicepremier durante il Question Time in Aula alla Camera.

Salvini su Vespa e Fiat 500

Matteo Salvini ha parlato di “veicoli storici che per milioni di italiani non sono solo un mezzo di trasporto ma sono il simbolo di un patrimonio industriale e culturale tutto italiano”.

Quindi, ha aggiunto il ministro dei Trasporti durante il Question Time in Aula alla Camera, “vanno tutelati e stiamo lavorando in questa direzione”.

“Per questo – ha detto – alcune icone di questo ingegno tutto italiano come la Fiat 500 e la Vespa assumono un significato che va oltre quello riservato ai veicoli d’epoca. Sono l’immagine dll’Italia nel mondo”.

Il piano del governo sui veicoli d’epoca

Ministero dei Trasporti e dell’Ambiente stanno lavorando all’introduzione di modalità agevolate di accesso alle aree soggette a limitazioni strutturali della circolazione per tutti i veicoli storici e collezionistici.

Tra questi sono comprese anche la Fiat 500 e la Vespa, ha spiegato Salvini, secondo una strategia di protezione per icone del design nazionale come, appunto, la Fiat 500 e la Vespa.

Il governo conta di “portarlo a compimento entro la prossima primavera”, ha spiegato durante il Question time. Un impegno che “mira a neutralizzare gli effetti dei blocchi alla circolazione derivanti dalle direttive dell’Unione Europea”.

La Vespa patrimonio immateriale dell’Unesco

“È mia intenzione sostenere come ministro l’iniziativa relativa alla presentazione della candidatura Unesco come patrimonio immateriale per la Vespa”, ha detto Salvini.

“Si tratta di un iter complesso ma di fondamentale importanza per questi beni”, ha aggiunto.

“Con buona pace dei burocrati di Bruxelles“, ha concluso il ministro dei Trasporti