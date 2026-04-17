Vespa intervista Olindo, Lucarelli parla di "format Garlasco, si chiede ad assassini se sono brave persone"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Selvaggia Lucarelli ha commentato l’intervista di Bruno Vespa a Olindo Romano, condannato in via definitiva assieme alla moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba, parlando di “format Garlasco”. Lucarelli ha scritto: “Si va dagli assassini condannati in via definitiva a chiedere a loro se sono delle brave persone o no”.

L’intervista di Bruno Vespa a Olindo Romano

Olindo Romano, condannato in via definitiva con la moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba avvenuta nel dicembre 2006, è stato intervistato da Bruno Vespa per la trasmissione Cinque Minuti trasmessa su Rai1 nella serata di giovedì 16 aprile.

Sulla loro confessione, poi ritrattata dopo dieci giorni, Olindo Romano ha spiegato: “L’avvocato che avevamo all’epoca ci aveva consigliato questa strategia“. E poi: “Secondo il vecchio avvocato, era l’unica cosa per tirarci fuori dai guai”.

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Ancora Olindo Romano: “A me i carabinieri avevano prospettato 4 o 5 anni di carcere“.

Il padre di Raffaella Castagna (tra le vittime della strage), prima di morire, disse di aver perdonato la coppia. “Voi avete mai pensato di scusarvi?“, ha chiesto Bruno Vespa a Olindo Romano.

La sua risposta: “Di che cosa dovevamo scusarci? Se dovevamo scusarci per le liti che succedevano, quello lo avevamo già fatto. Per quello che è successo dopo, però, se non siamo stati noi, che scuse gli facciamo?”.

Il commento di Selvaggia Lucarelli all’intervista di Vespa a Olindo

Selvaggia Lucarelli ha commentato su Instagram un passaggio dell’intervista, in cui Bruno Vespa ha chiesto a Olindo Romano: “Signor Olindo, posso chiederle chi è lei davvero? Il pacifico netturbino innamorato di sua moglie o un assassino spietato che ha massacrato un’intera famiglia?”.

La risposta di Olindo Romano: “Io penso la prima, sicuramente”.

Il commento di Selvaggia Lucarelli (che in un’altra Storia ha polemizzato con Gianluigi Nuzzi):

“Format Garlasco: si va dagli assassini condannati in via definitiva a chiedere a loro se sono delle brave persone o no. E poi, di norma con la spinta delle Iene, inizia la danza mediatica con accuse a giudici, inquirenti e giornalisti considerati di parte. Ovviamente verranno messi in croce i parenti delle vittime, processati mediaticamente a loro volta grazie alle molte fragoline88. In questo caso pure dopo un tentativo di revisione andato male. Un paese stupendo“.

La strage di Erba del 2006 e le sentenze

Nella strage di Erba, avvenuta l’11 dicembre 2006, furono uccisi Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, fu colpito con un fendente alla gola e creduto morto dagli assalitori, ma riuscì a salvarsi. Morì in seguito, nel 2014.

Il 3 maggio del 2011 la Corte suprema di cassazione rigettò i ricorsi proposti e rese definitiva la sentenza d’appello che aveva riconosciuto come autori della strage i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, vicini di casa, già condannati all’ergastolo in primo grado.