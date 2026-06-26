Vespa orientalis nelle case, come capire se c'è un nido e quali sono i rischi in caso di puntura

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Nel territorio di Roma sono sempre più numerosi gli avvistamenti di esemplari di Vespa orientalis. L’insetto si è ormai stabilmente adattato alla capitale e la sua presenza non rappresenta più un caso isolato. Per questo motivo è bene imparare a riconoscerlo e essere consapevole dei rischi che, tuttavia, per l’uomo non sono preoccupanti se non in caso di allergia.

A Roma arriva la Vespa orientalis

Nei mesi scorsi primi nidi di Vespa orientalis erano stati individuati a Monteverde, Ostiense e nel quadrante sud di Roma.

Con l’arrivo dell’estate, le localizzazioni si sono attestate a macchia di leopardo nell’intero territorio capitolino.

L’insetto, ha spiegato il docente di Conservazione, tutela e gestione della fauna urbana Bruno Cignini a Il Messaggero, “è frequente nelle aree densamente urbanizzate, dove trova facilmente cibo e luoghi adatti alla nidificazione”.

“In particolare, – specifica il professore – nelle zone dove ci sono mercati ortofrutticoli, terrazze condominiali, ma anche i parchi urbani, le ville storiche e le golene del Tevere rappresentano ambienti favorevoli”.

Cosa fare se si trova un nido in casa

Sfortunatamente, ha spiegato l’etologo Andrea Lunerti ospite di Morning News, la Vespa orientalis “ha scelto di nidificare solo ed esclusivamente nelle strutture umane, ovvero nelle abitazioni domestiche”.

I luoghi in cui i nidi sono più comuni sono le piccole cavità, come le fessure delle serrande o i fori in cui passano i tubi dei condizionatori. Ancora, negli armadietti dei contatori.

Se si scorge in casa la presenza di un nido di Vespa orientalis, il vademecum suggerito dall’etologo raccomanda di:

Mantenere la distanza di sicurezza ed evitare movimenti bruschi

ed evitare movimenti bruschi Evitare l’utilizzo di insetticidi non specifici e professionali

non specifici e professionali Contattare immediatamente esperti o la protezione civile

I rischi in caso di puntura

La puntura della Vespa orientalis non è più pericolosa rispetto a quella di altri imenotteri e la reazione dipende dalla sensibilità individuale.

A differenza di quello dell’ape, il pungiglione della vespa non resta incastrato nella cute, ma il veleno rilasciato causa dolore, gonfiore e arrossamento.

I soggetti allergici e predisposti devono prestare particolare attenzione, perché la puntura della vespa in questi casi può comportare una reazione anafilattica anche letale.