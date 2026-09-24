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Un uomo, accusato di aggressioni e vessazioni ai danni dell’ex moglie, è stato destinatario di una misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Teramo, su richiesta della Procura, a seguito di una denuncia presentata dalla vittima.

Le indagini e la denuncia della vittima a Teramo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo che l’ex moglie dell’indagato ha sporto denuncia, riferendo di aver subito vessazioni quotidiane e aggressioni fisiche nelle settimane precedenti.

Gli episodi sarebbero avvenuti anche alla presenza dei figli della coppia, tra cui uno minorenne. La donna ha raccontato di aver vissuto un clima di paura e ansia, temendo per la propria serenità familiare e per la propria incolumità.

Comportamenti persecutori e clima di terrore

Nonostante la separazione e la fine della convivenza, l’uomo avrebbe continuato a presentarsi sotto casa dell’ex moglie, insultandola e perseguitandola.

Questi comportamenti avrebbero contribuito a creare nella donna uno stato di costante preoccupazione, aggravato dalla presenza dei figli durante alcuni episodi di aggressione.

La misura cautelare e le garanzie processuali

La Procura della Repubblica, sulla base delle risultanze investigative raccolte dalla Squadra Mobile, ha richiesto e ottenuto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l’ex marito.

Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Teramo.

IPA