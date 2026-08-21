Vestiti rubati e fuga dal negozio, la Polizia intercetta quattro donne ad Asti: tutte denunciate
Quattro donne denunciate per furto in un negozio di Asti: la Polizia interviene dopo la segnalazione della vigilanza e avvia misure di prevenzione.
Quattro donne sono state denunciate per furto ad Asti. Sono state fermate dopo essere state sorprese a rubare indumenti, grazie alla segnalazione della vigilanza e al tempestivo intervento delle Volanti della Questura. Per tre di loro sono state avviate le procedure per una misura di prevenzione.
I fatti: la dinamica del furto
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, portate avanti dal personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Asti.
Secondo quanto riportato, la vicenda ha avuto luogo nella giornata di ieri, quando la vigilanza di un noto esercizio commerciale cittadino ha notato quattro donne mentre erano intente a sottrarre indumenti di vario genere dagli scaffali. Gli addetti alla sicurezza hanno immediatamente allertato il numero di emergenza 112, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.
Le Volanti della Questura sono giunte rapidamente sul posto, riuscendo a intercettare le sospettate che, nel frattempo, avevano tentato di allontanarsi dal punto vendita. Le donne hanno cercato di far perdere le proprie tracce e di disfarsi di parte della refurtiva, ma il tempestivo intervento degli agenti ha impedito loro di portare a termine il piano.
L’identificazione e le conseguenze
Le autrici del furto sono state individuate e condotte in Questura per l’identificazione e gli adempimenti di rito. In seguito agli accertamenti, per tre delle donne il Questore della Provincia di Asti ha avviato le procedure per l’adozione di una misura di prevenzione, volta a tutelare la sicurezza pubblica e a contrastare comportamenti illeciti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.