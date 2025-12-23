Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale nella notte appena trascorsa a Verona. Un cittadino marocchino di 28 anni, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, contro la persona e contro la Pubblica Amministrazione, è stato fermato dopo un inseguimento nei pressi del parcheggio di Porta Palio. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, in un’area già segnalata per furti e danneggiamenti alle auto in sosta.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto intorno all’1.15 di notte, durante un pattugliamento delle Volanti nella zona di via Colonnello Galliano, nei pressi del parcheggio di Porta Palio. Gli agenti sono intervenuti in un’area già nota per episodi di furto su autovetture e danneggiamento di veicoli.

L’intervento degli agenti e l’inseguimento

Appena giunti sul posto, i poliziotti hanno sentito il rumore di un vetro infranto e hanno individuato il giovane nordafricano mentre stava rovistando all’interno di una vettura nera, il cui deflettore posteriore destro era stato appena rotto. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato la fuga dirigendosi verso i sottopassaggi di via Colonnello Galliano. Ne è scaturito un inseguimento a piedi, durato alcune centinaia di metri, durante il quale il fuggitivo ha attraversato la carreggiata e scavalcato il guardrail di protezione, mettendo in pericolo non solo se stesso, ma anche gli automobilisti e i poliziotti impegnati nell’inseguimento.

La cattura e la perquisizione

La fuga si è conclusa quando il sospetto ha scavalcato la recinzione di un’abitazione privata. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo nonostante i suoi tentativi di divincolarsi. Sottoposto a perquisizione personale, il ventottenne è stato trovato in possesso di numerosi oggetti, contenuti in uno zaino, dei quali non ha saputo giustificare la provenienza.

La refurtiva e le indagini

Le verifiche hanno permesso di risalire al legittimo proprietario dello zaino: un cittadino straniero residente a Verona, che ha riferito di essere fuori città e di aver lasciato lo zainetto nella propria auto, posteggiata nei pressi della Stazione Porta Nuova. All’interno dello zaino sono stati rinvenuti il badge identificativo del proprietario, alcuni libri, una macchina fotografica e altri effetti personali. Gli agenti, recatisi presso il veicolo indicato, lo hanno trovato completamente rovistato, confermando che anche quell’auto era stata presa di mira poco prima.

Le denunce e le accuse

Successivamente, la polizia ha rintracciato anche la proprietaria della vettura danneggiata nel parcheggio di Porta Palio, invitandola a recarsi in Questura per presentare querela per danneggiamento e per il tentativo di furto subito.

L’arresto e le misure disposte

Alla luce degli elementi raccolti, il cittadino marocchino è stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a essere denunciato per ricettazione. Su disposizione del Pubblico Ministero, ha atteso presso la Questura la celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Contesto e precedenti

L’area di Porta Palio e via Colonnello Galliano, a Verona, era già stata segnalata in passato per episodi di furto e danneggiamento ai danni di veicoli in sosta. L’intervento tempestivo degli agenti delle Volanti ha permesso di interrompere l’azione criminosa e di restituire la refurtiva al legittimo proprietario.

IPA