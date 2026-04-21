"Vi ammazzo", aggrediscono i clienti e il personale di un ristorante a Como e picchiano gli agenti: arrestati
Due giovani arrestati a Como per aggressione e resistenza dopo una serata violenta in un ristorante del centro storico.
Due arresti e diversi agenti feriti, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri sera nel centro storico di Como. Un 26enne italiano residente a Milano e una 24enne comasca sono stati fermati per resistenza, violenza, minaccia, oltraggio a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. I due sono stati anche denunciati per danneggiamento e sanzionati per ubriachezza. L’episodio si è verificato intorno alle 22 in un ristorante di via Muralto, dove la coppia, in evidente stato di alterazione, ha dato in escandescenze aggredendo clienti, personale e agenti intervenuti.
- L'intervento a Como
- La dinamica dei fatti
- Il trasferimento in Questura e i danni causati
- Le conseguenze per la coppia e per gli agenti
L’intervento a Como
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato dopo una segnalazione relativa a una coppia in stato di agitazione all’interno di un ristorante del centro storico di Como.
Gli agenti della Volante sono giunti sul posto poco dopo le 22, trovando la situazione già fuori controllo.
La dinamica dei fatti
Secondo quanto riferito dal proprietario del locale, la giovane donna, 24enne italiana, era l’ex fidanzata del figlio. Durante la cena, il 26enne milanese ha improvvisamente tolto la maglia e ha iniziato a insultare e minacciare i presenti, assumendo un atteggiamento aggressivo e violento.
Entrambi i giovani mostravano chiari segni di alterazione alcolica, come confermato dall’alito vinoso e dal linguaggio sconnesso.
La situazione è ulteriormente degenerata quando la coppia ha aggredito verbalmente e fisicamente una cameriera del ristorante. All’arrivo degli agenti, i due hanno opposto una violenta resistenza colpendo i poliziotti con calci e pugni. In particolare, la 24enne ha graffiato il volto di un’agente donna, mentre il 26enne ha continuato a sferrare calci alle mani degli operatori anche durante il trasporto verso la volante.
Il trasferimento in Questura e i danni causati
Durante il tragitto verso gli uffici della Questura di Como, la 24enne ha danneggiato il vetro dell’auto di servizio. Una volta giunti in Questura, entrambi hanno mantenuto un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli agenti, arrivando a proferire frasi intimidatorie come “vi ammazzo“, a dare testate contro il muro e a danneggiare la cella di sicurezza.
Le offese e le minacce sono proseguite anche durante le procedure di identificazione.
Le conseguenze per la coppia e per gli agenti
Al termine delle operazioni di rito, la coppia è stata arrestata per violenza, resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, oltre che per lesioni personali.
Entrambi sono stati anche denunciati in stato di libertà per danneggiamento e sanzionati amministrativamente per ubriachezza. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto il processo con rito direttissimo, fissato per le 10.30 della mattina successiva.
L’episodio ha avuto conseguenze anche per gli agenti intervenuti: uno di loro ha riportato un trauma distorsivo al polso sinistro con una prognosi di 2 giorni, altri due hanno subito traumi distorsivi alle dita della mano, uno dei quali anche al ginocchio sinistro, mentre un’altra agente ha riportato graffi su tutto il viso e un trauma distorsivo alla mano.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.