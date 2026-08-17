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Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio, questoil bilancio dell’intervento delle forze dell’ordine nella frazione Libiola di Serravalle a Po, dove nella tarda serata del 15 agosto un giovane di 22 anni è stato fermato durante un rave party. L’episodio è stato caratterizzato da comportamenti minacciosi e aggressivi nei confronti degli agenti, culminati nell’uso dello spray al peperoncino da parte dei Carabinieri intervenuti in supporto.

L’arresto a Serravalle a Po

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un servizio di ordine pubblico predisposto in occasione di un rave party a Serravalle a Po, nella frazione di Libiola, in provincia di Mantova.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un giovane che si avvicinava a un’auto di servizio e si rendeva protagonista di gesti offensivi rivolti agli operatori.

Comportamento minaccioso e tentativo di aggressione

Il giovane, secondo quanto riferito dalle autorità, ha raccolto una pietra da terra, mimando l’intenzione di scagliarla contro i poliziotti. Gli agenti sono prontamente intervenuti, riuscendo a dissuaderlo dal compiere il gesto. Tuttavia, durante il controllo di polizia, il ragazzo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha assunto un atteggiamento sempre più alterato.

Nonostante i ripetuti tentativi degli agenti di riportarlo alla calma, il giovane ha proferito minacce gravi, tra cui frasi come “ora decido chi uccidere”, “vi ammazzo… vi uccido, non me ne fotte un ca**o, per uscire da questa situazione devo ammazzarvi”. Ha inoltre fatto la conta tra i poliziotti su chi colpire, mimando nuovamente il gesto di lanciare la pietra, tentando di colpirne uno e sputando addosso a un altro.

Resistenza violenta e uso dello spray al peperoncino

Vista la condotta sempre più aggressiva, gli operatori hanno dovuto procedere a manovre di contenimento. Il giovane ha continuato a opporre una violenta resistenza, sferrando calci, pugni e testate contro gli agenti.

Il suo stato di agitazione ha richiesto l’intervento di personale dell’Arma dei Carabinieri, che ha utilizzato lo spray al peperoncino come dispositivo di autodifesa per riuscire a bloccarlo.

Arresto e ulteriori contestazioni

Il giovane è stato quindi accompagnato presso la locale Questura e tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale.

È stato inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto presso la Casa Circondariale locale in attesa di giudizio direttissimo.

Sequestro di sostanza stupefacente

Durante le fasi di identificazione, il giovane è stato anche segnalato ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 poiché trovato in possesso di 3,63 grammi di chetamina, una sostanza stupefacente.

IPA