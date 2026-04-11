Via ai negoziati in Pakistan tra Iran e Usa, Trump minaccia attacchi senza accordo ma la pressione è su di lui

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

A Islamabad, in Pakistan, prende ufficialmente il via il primo round di negoziati tra Iran e Stati Uniti per trovare una soluzione condivisa sulla guerra che sta tuttora infiammando il Medio Oriente. I presupposti non sono affatto incoraggianti, per svariati motivi. Innanzitutto perché gli interessi strategici degli attori coinvolti restano opposti, ma anche perché la decisione di Israele di bombardare a tappeto il Libano ha spinto Teheran a bloccare nuovamente lo Stretto di Hormuz. In questo quadro, Donald Trump appare come il Capo di Stato più sotto pressione di tutti.

Le condizioni di Trump all’Iran: no al nucleare e riapertura di Hormuz

Alla vigilia delle trattative, il presidente americano ha lanciato un messaggio chiaro alla delegazione iraniana: “Quale sarebbe un buon accordo? Nessuna arma nucleare, questo rappresenta il 99% della questione“.

In effetti impedire che la Repubblica Islamica si doti della bomba atomica è un principio strategico primario per gli Stati Uniti, i quali si imbarcarono nella guerra dei 12 giorni del giugno 2025 proprio per distruggere le capacità nucleari del grande rivale mediorientale.

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L’altro grande proposito americano riguarda la riapertura dello Stretto di Hormuz. La superpotenza si basa infatti sul controllo di tutti i colli di bottiglia marittimi del pianeta, sinonimo di globalizzazione. Dopo aver mostrato al mondo la propria debolezza nei confronti di Teheran, ora Washington cerca di correggere il tiro.

La strada appare però decisamente in salita. La tregua di 14 giorni concordata tra le parti è ancor più fragile di quello che sembrava. E prima dell’apertura ufficiale dei colloqui pakistani, Trump non ha rilasciato di certo il più distensivo dei messaggi.

“Apriremo lo Stretto, con loro o senza di loro. E lo faremo presto. L’obiettivo numero uno è impedire che l’Iran abbia armi nucleari”, ha ribadito il presidente statunitense. Da parte sua, l’Iran ha alzato la posta in gioco parlando di non meglio precisati “asset bloccati”.

Da chi sono composte le delegazioni di Usa e Iran

A capo della delegazione americana in Pakistan c’è il vicepresidente JD Vance. A rappresentare gli Stati Uniti con lui sono giunti l’inviato speciale Steve Witkoff, Jared Kushner e il capo del Centcom Brad Cooper.

Da parte iraniana i “timonieri” della rappresentanza sono il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. Assieme a loro tratteranno anche il segretario del Consiglio per la Sicurezza nazionale Mohammad Bagher Zolghadr, il viceministro degli Esteri Majid Takht-Ravanchi, il segretario del Consiglio di difesa, Ali Akbar Ahmadian, il governatore della Banca centrale, Abdolnaser Hemmati, e alcuni parlamentari.

Come arrivano gli Usa e l’Iran ai negoziati di Islamabad

Pur mostrando la consueta spavalda retorica, il tycoon si trova in una posizione assai scomoda. In patria gli indici di gradimento elettorali nei suoi confronti sono ai minimi storici da quando è alla Casa Bianca e gli apparati federali – i veri decisori della politica estera americana – lo hanno scaricato.

L’intervento contro l’Iran è già una sconfitta strategica in piena regola, che ripropone gli errori che gli Stati Uniti avevano già compiuto in Iraq e Afghanistan. Per di più, in patria Trump è additato come il responsabile dell’aumento del prezzo della benzina sopra i 4 dollari al gallone (soglia psicologica assai sentita dagli americani) e come il Capo di Stato che si è lasciato manovrare da Benjamin Netanyahu.

Dall’altro lato, la delegazione iraniana si presenta a Islamabad con ben 71 rappresentanti: oltre ai negoziatori veri e propri, sono stati inviati consulenti tecnici, rappresentanti dei media, personale diplomatico e di sicurezza.

La Repubblica Islamica si presenta alle trattative da una posizione di vantaggio: ha resistito e contrattaccato, ha dimostrato di essere l’unica potenza (seppur in declino) a governare nei fatti lo Stretto di Hormuz e ha mantenuto in piedi il regime sciita.

Le difficoltà ovviamente non mancano, e anche profonde. La capacità missilistica è notevolmente compromessa, così come anche le infrastrutture petrolifere che tengono in piedi l’economia statale.

La sfera d’influenza in Medio Oriente è stata ridotta ai minimi termini, la proverbiale dote di resistenza agli assedi è fortemente indebolita e le necessità materiali impellenti renderanno l’Iran sempre più preda della Cina.