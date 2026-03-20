Via al bonus bollette Arera 2026 da 115 euro, a chi spetta e come avere la misura che aiuta le famiglie

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Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, procederà per l’anno 2026 all’erogazione del bonus bollette. Il contributo sociale ideato per ridurre l’impatto delle spese di elettricità e gas per i nuclei famigliari in condizioni di disagio economico o fisico. È Arera a stabilire i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del bonus.

Come funziona il bonus Arera

Il decreto del Consiglio dei ministri contro il caro bollette è entrato in vigore a partire dal 21 febbraio 2026 e riguarda i clienti domestici titolari del bonus sociale elettrico a partire da quella data.

Non è necessario presentare alcuna domanda, il contributo sarà riconosciuto automaticamente in bolletta ai beneficiari sotto forma di sconto.

ANSA

Il primo contributo arriverà con la prima fattura utile successiva al 21 febbraio, a cura del fornitore di energia. Nel caso in bolletta risulti un credito a favore del cliente, questo verrà contabilizzato nelle fatture successive.

In caso di interruzione della fornitura, il credito sarà corrisposto secondo le modalità previste dalla deliberazione 63/2021/R/com.

A chi spetta nel 2026

I nuclei famigliari beneficiari del bonus bollette sono determinati in base all’ISEE, entro una soglia stabilita annualmente.

Il più recente aggiornamento prevede il bonus sociale per le famiglie con ISEE fino a circa 10.000 euro, fino a 20.000 euro in caso di più di 3 figli a carico.

Il contributo straordinario Arera è cumulabile con altri sconti e va a sommarsi alle riduzioni già previste per i beneficiari del bonus sociale elettrico.

A quanto ammonta lo sconto sulle bollette

Il bonus bollette Arera 2026 corrisponde a uno sconto di 115 euro sulle bollette, da aggiungersi ai 200 euro del bonus già esistente per le stesse famiglie.

Saranno dunque 315, in totale, gli euro detratti dalle bollette delle famiglie che ne ha hanno diritto.

Per i nuclei con ISEE fino a 25.000 euro, esclusi dal bonus sociale, il Governo ha previsto la possibilità di uno “sconto volontario” di almeno 60 euro riconosciuto direttamente dai venditori.

Si stima che saranno 2,64 milioni gli italiani che, nel corso dell’anno, beneficeranno del bonus sociale per le bollette.