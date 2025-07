Via al primo esodo estivo e bollino rosso per il traffico, l'avvertimento di Anas per chi si mette in viaggio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Con il primo grande fine settimana di partenze per le vacanze estive, Anas avvia il piano “esodo estivo”. Le strade saranno potenziate in diversi modi per accogliere i flussi di traffico in crescita. Le giornate più critiche, da bollino nero, saranno quelle di sabato 2 e 9 agosto.

Bollino rosso sulle strade italiane

Anas è impegnata a potenziare le strade di tutto il territorio in vista del primo grande fine settimana di partenze. È atteso un traffico in costante aumento a partire dal pomeriggio di venerdì 25 luglio. Il week end del 26 e 27 luglio sarà il primo week end impegnativo per le strade italiane, ma non l’unico.

In particolare, gli spostamenti in crescita sono quelli previsti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura e di mare, con domenica pomeriggio segnata da un aumento di traffico per i rientri verso le grandi città. Non ancora in vacanza, gli italiani sono pronti ai piccoli week end prima delle ferie più lunghe.

ANSA Traffico da bollino rosso

Nel calendario dei bollini per l’estate, disponibile sul sito di Anas e su quello di Viabilità Italia, si può capire quali itinerari seguire rispetto a quelli interessati dal maggior traffico, che al momento risultano essere le dorsali adriatica, tirrenica e ionica, ma anche i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Il piano per l’esodo estivo

Anas si è preparata per tempo ad affrontare il primo grande esodo estivo e scatta così il piano denominato “esodo estivo”. Secondo quanto si apprende direttamente dalla società del Gruppo FS, il piano prevede un potenziamento del personale su tutto il territorio nazionale e il ridimensionamento dei cantieri.

Dal 25 luglio all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.348 cantieri, ovvero circa l’81% di quelli attivi (1.672). I primi cantieri a chiudere sono stati i 98 cantieri su circa 680 km di strada presenti e attivi al 1° luglio.

Tutto questo per garantire alle oltre 273 milioni di auto in spostamento una maggiore fruibilità sulle strade da oggi fino al 31 agosto. “Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico – come previsto dal nostro piano esodo – sono operativi 2.500 addetti con presidio delle squadre Anas h24 sulla rete stradale per intervenire subito in caso di emergenza”, ha fatto sapere Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato della società.

I tratti di strada maggiormente colpiti

Come è possibile verificare anche attraverso i siti di Anas e Viabilità Italia, l’intensificazione della circolazione riguarderà alcuni giorni e specifici itinerari turistici.

Per quanto riguarda i giorni più complicati, da ora fino alla fine dell’estate si prevede traffico intenso nel week end del 25, 26 e 27 luglio e nel week end del 1° agosto, escludendo il bollino nero previsto invece nella settimana di Ferragosto.

Tra gli itinerari turistici più colpiti si segnalano l’Autostrada del Mediterraneo (A2, Campania, Basilicata, Calabria); le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore; la strada statale 148 Pontina nel Lazio; i raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine; e diversi altri, tutti consultabili attraverso i siti sopra segnalati.