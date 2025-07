Via alle prenotazioni del Game Boy della Lego, quanto costa il set con i mattoncini e quando arriva in Italia

Il Game Boy Lego è realtà. Il nuovo set dedicato alla console portatile più iconica di sempre sarà disponibile in Italia a partire dal 1° ottobre 2025, ma le prenotazioni sono già aperte sul sito ufficiale Lego. Si tratta di una replica in scala 1:1 composta da 421 mattoncini, venduta a 59,99 euro, con un livello di dettaglio che farà impazzire i nostalgici.

Arriva il Game Boy della Lego

Come riporta tgcom24, il nuovo set Lego omaggia la celebre console lanciata da Nintendo nel 1989, riproducendone fedelmente tutti i dettagli estetici: dalla pulsantiera direzionale ai tasti A e B, fino alla rotella del volume e al selettore del contrasto.

Non mancano nemmeno due cartucce iconiche, quelle di Super Mario Land e The Legend of Zelda: Link’s Awakening, da inserire nel vano “Game Pak” proprio come avveniva sulla console originale.

Il Game Boy Lego non si limita alla forma: al suo interno include anche uno schermo lenticolare intercambiabile che simula, a seconda dell’inclinazione, scene tratte dai giochi inclusi.

Una soluzione visiva elegante che restituisce, in maniera analogica, l’effetto di animazione e rimanda all’epoca dei pixel verdi che hanno segnato una generazione.

La collaborazione tra Lego e Nintendo

Non è la prima volta che Lego collabora con Nintendo. Nel 2020 aveva lanciato il set del NES, con oltre 2600 pezzi, una mini TV vintage e un sistema a manovella per simulare il gameplay.

Poi è toccato all’Atari 2600 e a diversi set dedicati a Super Mario e Animal Crossing. Il Game Boy si inserisce in questa linea nostalgica, diventando l’omaggio perfetto a una delle console più amate di sempre.

Classificato come set 18+, il Game Boy Lego misura circa 14 x 9 cm ed è pensato soprattutto per collezionisti, gamer adulti e appassionati di cultura pop.

Non è un dispositivo funzionante, ma è perfetto da esporre su una mensola, in ufficio o accanto a una vecchia collezione di cartucce originali.

Disponibilità e prezzo del Game Boy Lego

Il set Lego Game Boy sarà disponibile dal 1° ottobre 2025 al prezzo di 59,99 euro.

Le prenotazioni sono già attive sul sito ufficiale Lego. Un’occasione imperdibile per chi ha amato la console Nintendo e oggi vuole ricostruirla, pezzo dopo pezzo.