Via da Roma il cardinale Gambetti, Papa Leone trasferisce in Abruzzo il gestore della basilica di San Pietro
Il Cardinale Mauro Gambetti diventa arcivescovo di Chieti-Vasto, in Abruzzo, lasciando vacante il posto di arciprete in Vaticano
Nel febbraio 2021 Papa Francesco lo aveva nominato arciprete della Basilica di San Pietro e presidente della Fabbrica di San Pietro. Cinque anni dopo, Leone XIV trasferisce il cardinale Gambetti da Roma in Abruzzo, conferendogli l’incarico di arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto. Tra le cause, forse, una gestione della Basilica Papale fin troppo imprenditoriale.
- Papa Leone dimette l’arciprete del Vaticano
- Mauro Gambetti, da Roma all’Abruzzo
- Il cardinale a capo della Basilica di San Pietro
Papa Leone dimette l’arciprete del Vaticano
Papa Leone XIV ha ufficialmente accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi di Chieti-Vasto di monsignor Bruno Forte.
Al suo posto il Pontefice non ha nominato un semplice monsignore, ma un cardinale del Vaticano.
A capo dell’arcidiocesi abruzzese arriverà il francescano Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro.
Fonti vicine agli ambienti papali ipotizzano una scelta legata alla poca sintonia tra il Santo Padre e l’arciprete scelto dal suo predecessore.
Mauro Gambetti, da Roma all’Abruzzo
Mauro Gambetti è nato il 27 ottobre 1965 a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna.
Inizia il percorso spirituale alla soglia dei trent’anni, entrando nell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, per poi essere ordinato presbitero l’8 gennaio 2000.
Ha ricoperto diversi incarichi, da custode generale del Convento di San Francesco in Assisi a Vicario episcopale per la Basilica Papale di San Francesco.
Fu Papa Francesco a crearlo cardinale nel novembre 2020, per poi nominarlo, l’anno successivo, Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano.
Dal giugno 2023 Gambetti è anche Giudice della Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano.
Il cardinale a capo della Basilica di San Pietro
Sotto la gestione del Cardinale Gambetti le finanze di San Pietro sono esponenzialmente aumentate.
Il prelato è stato promotore di nuovi percorsi turistici, mostre multimediali ed eventi internazionali. Spirito imprenditoriale non sempre ben visto all’interno del Vaticano.
A essere messi in dubbio progetti come l’apertura di un bistrot per turisti sul terrazzo della Basilica e il rincaro degli affitti degli appartamenti intorno al Vaticano.
La scelta di Papa Leone di affidargli l’arcidiocesi di Vasto appare come una mossa ben studiata per rimuoverlo dall’incarico di San Pietro senza evidenti scossoni.
Il ruolo di arciprete del Vaticano resta così vacante, probabilmente coperto da un altro cardinale selezionato da Prevost nei prossimi mesi.