Via dei Matti n°0 torna nel 2027 con Stefano Bollani e Valentina Cenni, arriva l'annuncio della Rai

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Via dei Matti n.0 sarà ancora in tv. Il celebre programma con Stefano Bollani e Valentina Cenni tornerà nel 2027 su Rai 3. Ad annunciarlo è Rai Cultura che chiude così settimane di indiscrezioni secondo cui la trasmissione sarebbe stata cancellata dai palinsesti della tv pubblica. Entusiasti i due conduttori che commentano: “Non vediamo l’ora di ricominciare”.

Via dei Matti n 0 ancora in onda su Rai Tre nel 2027

Si chiude il caso di Via dei Matti n°0, apprezzata trasmissione di divulgazione musicale che va in onda su Rai Tre da cinque anni e che, secondo varie indiscrezioni, sarebbe stata sul punto di essere cancellata dalla tv pubblica.

Gli stessi conduttori Bollani e Cenni si erano detti affranti per la cancellazione nelle scorse settimane prima del dietrofront della Rai che ha confermato il programma anche per la prossima stagione televisiva.

Le parole di Stefano Bollani e Valentina Cenni

Rai salva Via dei Matti n°0: il programma dell’access prime time di Rai 3 tornerà in onda nel 2027 nel suo formato quotidiano. Il ritorno nasce da un lavoro condotto da Rai Cultura insieme alla produzione, per dare al programma la forma e la collocazione più adatte, preservandone l’identità.

“Da tempo cercavamo, insieme alla produzione, la strada migliore per dare al programma lo spazio che merita, lavorando a diverse ipotesi, tra cui un nuovo programma di prima serata. Alla fine, si è preferito riportare ‘Via dei Matti n.0’ alla sua collocazione abituale, fedele a sé stesso e nello spirito che il pubblico ha amato”, ha commentato il direttore di Rai Cultura, Fabrizio Zappi.

Entusiasti Stefano Bollani e Valentina Cenni che hanno aggiunto: “In questi giorni abbiamo sentito l’abbraccio di un pubblico che ci accompagna da cinque anni: è la cosa più preziosa che ci portiamo dentro. Ringraziamo Rai Cultura e il suo direttore Fabrizio Zappi per aver continuato a credere in questo viaggio. La casa di Via dei Matti riapre le sue porte nel 2027, e non vediamo l’ora di ricominciare”.

Cos’era successo: il dietrofront della Rai

Come detto, il rinnovo del programma è arrivato alla fine di un percorso complesso e di settimane di dibattito su una possibile cancellazione che gli stessi conduttori avevano confermato in un video pubblicato nelle scorse settimane. “Ci sarebbe piaciuto darvi una buona notizia, che Via dei Matti sarebbe proseguito, ma non sarà così. Purtroppo, non ci sarà una nuova stagione. Ringraziamo con tutto l’amore il pubblico che ci ha seguito con cura e attenzione davvero commovente”, avevano detto i due.

Stefano Bollani ne aveva parlato anche a margine della cerimonia per la consegna dei Globi d’Oro: “Ci dispiace tantissimo. Sono stati cinque anni meravigliosi con una famiglia di gente meravigliosa che sono i nostri collaboratori, musicisti, autori. Ci stiamo ancora riprendendo”. Valentina Cenni aveva aggiunto: “Siamo affranti, non ci aspettavamo una notizia del genere, per noi quella casa è uno spazio di libertà e gioco”.

Le loro parole avevano sorpreso la stessa Rai che si era detta stupita dalle loro dichiarazioni. I vertici di viale Mazzini avevano proposto ai due un progetto di quattro prime serate, dal titolo provvisorio “Le quattro stagioni“, proposta da loro rifiutata. Poi, quando sembrava chiusa la storia di questo programma, è arrivato il dietrofront con un comunicato che lo ha salvato a pochi minuti dall’inizio della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione andata in scena venerdì 3 luglio.